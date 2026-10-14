Schienenersatz auf der Mariazellerbahn

Vom 2. bis 20. November rollen Busse statt Züge: Die Mariazellerbahn wird modernisiert. Betroffen ist die gesamte Strecke zwischen St. Pölten und Mariazell.

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Die Ersatzbusse fahren zwischen den Bahnhöfen und Ersatzhaltestellen zu den gleichen Zeiten wie die Züge.

Großbaustelle auf Schiene

Die ÖBB erneuern die Oberleitung zwischen Hauptbahnhof und Alpenbahnhof in St. Pölten. Dazu kommen Arbeiten an den Kreuzungssicherungsanlagen, Brückensanierungen sowie Felssicherung und Wartung.

Die eingleisige Schmalspurstrecke ist über 115 Jahre alt. "Die laufenden Modernisierungsarbeiten garantieren den weiteren zukunftsfitten Betrieb in der Region", erklärt Verkehrs-Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).