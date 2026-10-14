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Schienenersatz auf der Mariazellerbahn

Rudolf Preyer
von
Schienenersatz auf der Mariazellerbahn im November.
© IMAGO/imagebroker/Thomas Aichinger
Vom 2. bis 20. November rollen Busse statt Züge: Die Mariazellerbahn wird modernisiert. Betroffen ist die gesamte Strecke zwischen St. Pölten und Mariazell.
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Die Ersatzbusse fahren zwischen den Bahnhöfen und Ersatzhaltestellen zu den gleichen Zeiten wie die Züge.

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Die eingleisige Schmalspurstrecke ist über 115 Jahre alt. "Die laufenden Modernisierungsarbeiten garantieren den weiteren zukunftsfitten Betrieb in der Region", erklärt Verkehrs-Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

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