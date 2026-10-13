Millionen für Pflegeheime

1,16 Millionen Euro für Niederösterreichs Pflegeheime: Wischroboter, WLAN und neue Böden sollen den Alltag erleichtern.

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Das Land investiert in fünf Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Die Landesregierung hat heute Projekte mit Kosten von rund 2,32 Millionen Euro bewilligt, die Hälfte, also etwa 1,16 Millionen, zahlt das Land.

Profitieren sollen Langenlois, Grafenwörth, Bruck an der Leitha, Ober-Grafendorf und mehrere Standorte der Behindertenhilfe im Bezirk Korneuburg. Erneuert werden Telefon-, WLAN-, Lichtruf- und Brandmeldeanlagen.

Roboter hilft mit

Digitale Dokumentation und ein Wischroboter sollen das Personal entlasten. Dazu kommen neue Böden und Sanitäranlagen, Klimatisierung, Brandschutz und barrierefreie Zugänge.

Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betont: „Je besser die Rahmenbedingungen sind, desto mehr Zeit bleibt für das Wesentliche – die Menschen.” Die Projekte gehören zur Pflegestrategie 2025+.