900-Millionen-Deal für Tractive aus Pasching

Bisher ist über die Höhe des Kaufpreises nur gemunkelt worden: Nun ist bekannt, wie viel der italienische Konzern Bending Spoons für Tractive aus Pasching bezahlt hat, die GPS-Tracker für Haustiere vertreiben.

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Der italienische Tech-Riese Bending Spoons blättert für den Paschinger Haustier-Tracker-Spezialisten Tractive die unvorstellbare Summe von 900 Millionen US-Dollar hin.

Der Hammer-Preis von 900 Millionen Euro geht hervor aus öffentlich einsehbaren Unterlagen, die das Unternehmen für den Börsengang in den USA eingereicht hat, berichten die OÖN.

Viel Geld fließt noch

Satte 781 Millionen Dollar wurden bereits überwiesen, die restlichen 119 Millionen Dollar fließen im kommenden Mai – ein Jahr nach dem offiziellen Abschluss.

Gschwandtner an Bord

Die Zahlen sprengen alle bisherigen Dimensionen. Mit diesem Rekord-Deal distanziert Tractive das bisherige Vorzeige-Start-up Runtastic um Längen. Zur Erinnerung: Die legendäre Lauf-App von Gründer-Ikone Florian Gschwandtner ging 2015 für "nur" 220 Millionen Euro an den deutschen Sportriesen Adidas.

Bei Tractive schließt sich für Gschwandtner nun der Kreis: Er stieg 2020 als Investor und "Wachstumsmanager" ein und hielt zuletzt knapp fünf Prozent über seine Privatstiftung. Der ganz große Jackpot geht jedoch an den Schweizer Schlumberger-Erben und Ex-Rennfahrer Harold Primat (16 Prozent) sowie an Tractive-Gründer Michael Hurnaus, der rund 12,8 Prozent der Anteile hielt. Auch heimische Szene-Größen wie Business Angel Hansi Hansmann und die Mitgründer Michael Lettner, Michael Tschernuth und Wolfgang Reisinger dürfen sich über einen massiven Geldregen freuen.

Trotz des finanziellen Triumphs zittert die Belegschaft in Pasching. Denn das gefürchtete "Runtastic-Schicksal" wirft lange Schatten: Adidas hatte Ende 2024 alle österreichischen Standorte radikal dichtgemacht, rund 200 Mitarbeiter flogen damals auf die Straße. Viele davon haben bis heute keinen festen Job gefunden.

Und die Parallelen sind erschreckend: Bending Spoons (bekannt durch die Übernahmen von WeTransfer und Vimeo) hat bereits einen Stellenabbau bei Tractive eingeleitet! Das Mailänder Unternehmen schweigt eisern dazu, wie viele der rund 235 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Sogar die Zukunft des hochmodernen, erst 2022 bezogenen Büro-Campus in Pasching steht komplett in den Sternen.