Ab Juni: Preis-Schock für Kroatien-Urlauber

Ab Juni werden beliebte Ausflugsziele in Kroatien noch teurer. Besucher müssen bis zu 40 Euro Eintritt zahlen.

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Für Österreicher gehört Kroatien zu einem der beliebtesten Reiseziele. Doch nun müssen Naturliebhaber tiefer in die Tasche greifen. Viele Nationalparks erhöhen ab dem 1. Juni ihre Preise. Bei einigen beliebten Parks kostet die Eintrittskarte in der Hochsaison das Doppelte.

Besonders teuer werden die beliebten Plitvicer Seen. Im Frühjahr mussten Erwachsene noch 23 Euro zahlen. Zwischen Juni und September werden nun 40 Euro pro Person verlangt.

Das Ticket beinhaltet Elektroboot, Panoramazug sowie zahlreiche Wanderwege. Jedoch bleibt der Trip für Familien sehr teuer.

Teurer Ausflug

Auch der Nationalpark Krka dreht kräftig an der Preisschraube. Über die Hochsaison kostet der Eintritt statt 20 nun 40 Euro. In der Vorsaison konnten Besucher die berühmten Wasserfälle rund um Skradinski Buk um 20 Euro sehen.

Der Eintritt beinhaltet selten Parkplätze, Essen und Anreise, wodurch die Kosten noch höher werden. Laut dem Reiseportal "GoTripzi" kann ein Tagesausflug zu den Plitvicer Seen, abhängig vom Programm, zwischen 85 und knapp 380 Euro kosten. Für Familien können diese Reisen schnell sehr kostspielig werden.

Abseits der bekannten Nationalparks gibt es zahlreiche günstige Alternativen. Viele Parks verlangen keine oder eine geringe Gebühr. Auch sie bieten spektakuläre Landschaften an.