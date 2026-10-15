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ADAC warnt jetzt alle Autofahrer

ADAC warnt die Autofahrer.
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Millionen Autofahrern droht am kommenden Wochenende eine Geduldsprobe: Aufgrund der Herbstferien in zahlreichen deutschen Bundesländern rechnet der ADAC mit extrem langen Staus.
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Auf besonders stark befahrenen Autobahnen könnte das Verkehrschaos sogar Ausmaße wie während der Sommerferien erreichen. Auch wichtige Reiserouten durch Österreich sind betroffen.

Mit Beginn der Herbstferien in elf deutschen Bundesländern erwartet der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) eine massive Reisewelle. Bereits ab Freitagmittag dürften sich Urlauber und Berufspendler auf zahlreichen Autobahnen gegenseitig ausbremsen.

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Staugefahr auf 13 Autobahnen

Besonders kritisch wird die Verkehrslage voraussichtlich am Samstagvormittag. Dann treffen Reisende auf dem Weg in die Alpen, an die Küsten und zu beliebten Ferienregionen auf den ohnehin starken Wochenendverkehr.

Auf insgesamt 13 Autobahnen besteht erhöhte Staugefahr. Betroffen sind insbesondere die A1, A3, A5, A7, A8, A9, A10, A13, A45, A61, A81, A96 und A99. Zusätzliche Behinderungen verursachen Sperrungen auf Abschnitten der A3 und A40.

Auch Österreich bleibt von der Reisewelle nicht verschont: Auf der Brennerautobahn Richtung Italien müssen Autofahrer mit erheblichen Verzögerungen rechnen. In der Schweiz gelten die Verbindungen zwischen Basel, Zürich und Chur als besonders staugefährdet.

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