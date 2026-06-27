Ägypten erzittert 1:1 gegen Iran und steigt auf

Ägypten steigt mit einem 1:1 gegen den Iran als Zweiter in der Gruppe G auf, ein Last-Minute-Tor wurde dem Iran vom VAR aberkannt. Für das ÖFB-Team geht das Zittern weiter.

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