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ÖFB muss zittern

Ägypten erzittert 1:1 gegen Iran und steigt auf

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Ägypten steigt mit einem 1:1 gegen den Iran als Zweiter in der Gruppe G auf, ein Last-Minute-Tor wurde dem Iran vom VAR aberkannt. Für das ÖFB-Team geht das Zittern weiter.
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Ägypten gegen Iran

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