Rätsel um Arnautovic – was hat Rangnick vor?

Schlägt gegen Algerien die große Stunde von Marko Arnautovic? Ralf Rangnick könnte den Stürmerstar von Beginn an bringen, lässt sich aber wieder nicht in die Karten blicken.

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Österreich reicht gegen Algerien in der Nacht auf Sonntag ein Remis zum Aufstieg. Rotation? Für Teamchef Rangnick: "Kein Thema!"

Auch die Gelben Karten der Stammkräfte Konrad Laimer, Marcel Sabitzer und Stefan Posch würden laut Rangnick in seinen Aufstellungsüberlegungen keine Rolle spielen.

Dennoch könnte es eine Veränderung geben: Marko Arnautovic scharrt in den Startlöchern. Gegen Argentinien blieb der Joker mit nur einem Ballkontakt wirkungslos, gegen Algerien ist er auf sein zweites WM-Tor aus.

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Rangnick heizt schonmal an: "Wir werden dieses Spiel so angehen, wie wenn es um alles geht. Das ist auch der Fall!"

Mit oder ohne Arnautovic? Wie würden Sie aufstellen, wenn Sie der Teamchef wären? Unterhalb können Sie für ihre Wunsch-Elf abstimmen!