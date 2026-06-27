39 Grad am Siebenschläfertag: Glut-Sommer besiegelt?

Die aktuelle Hitzewelle hat Österreich fest im Griff und sorgt für extremes Schwitzen. Mit Rekordtemperaturen am Siebenschläfertag stellt sich die Frage, ob im Sommer nun eine dauerhafte Hitzewelle droht.

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Am heutigen Samstag steuert das Land zum Start des Siebenschläfertags auf bis zu 39 Grad zu. Nachdem bereits am Freitag in Bad Deutsch-Altenburg 37,8 Grad gemessen wurden, könnte nun der bisherige Juni-Rekord wackeln. Dieser liegt bei 38,6 Grad und wurde am 20.06.2013 in Waidhofen an der Ybbs aufgestellt. Die Höchstwerte liegen landesweit zwischen 32 und 39 Grad, wobei alle Bundesländer die 35-Grad-Marke überschreiten. Selbst auf den Bergen in 2.000 Metern Höhe werden zu Mittag zwischen 20 und 25 Grad erreicht. Nach viel Sonnenschein bilden sich ab Mittag speziell vom Montafon bis zu den Hohen Tauern Quellwolken und teils heftige Gewitter, berichtet "ORF Wetter".

Siebenschläfertag: Glut-Sommer besiegelt?

Die alte Bauernregel besagt: So wie das Wetter heute ist, bleibt es die nächsten sieben Wochen. So ordnen Wetterexperten die Bauernregel ein: Klimatologe Dr. Karsten Brandt erklärt gegenüber "Bild": "Im Moment erleben wir den heißesten Siebenschläfer-Zeitraum seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Doch ein wochenlanger 40-Grad-Glutofen steht uns zum Glück nicht bevor!" Diplom-Meteorologe Dominik Jung ergänzt, dass sich die Siebenschläferregel nicht auf einen einzelnen Tag beziehe und schon gar nicht auf eine konkrete Temperatur. Gemeint sei ein Zeitraum – meteorologisch das Fenster von etwa Ende Juni bis 10. Juli – und entscheidend sei "die Großwetterlage, die sich darin durchsetzt."

Hitze erreicht bald ihren Höhepunkt

Am Sonntag erreicht die andauernde Hitzewelle ihren voraussichtlichen Höhepunkt mit Werten zwischen 34 und 40 Grad, wobei es im Osten am heißesten wird. Laut Wetterdienst "GeoSphere Austria" steigt im Bergland ab Mittag die Schauer- und Gewitterneigung, besonders zwischen Vorarlberg und der Obersteiermark. Auch am Montag bringt die neue Arbeitswoche hochsommerliche Temperaturen von 25 bis zu 40 Grad von West nach Ost. Von Vorarlberg bis Salzburg und Oberösterreich sowie in Osttirol und Oberkärnten ist nachmittags jedoch mit teils kräftigen Gewittern zu rechnen.

Gewitter breiten sich langsam aus

Am Dienstag bleibt es in der Osthälfte überwiegend sonnig und mit bis zu 38 Grad heiß. Im Westen zeigen sich hingegen mehr Wolken, die am Nachmittag kräftige Regenschauer und Gewitter bringen, mit Schwerpunkt in Tirol, über den Hohen Tauern und in Osttirol. Am Mittwoch breiten sich die Schauer und Gewitter schließlich von Westen her langsam auf alle Landesteile aus. Am längsten trocken bleibt es im Osten, am Alpenostrand und im Südosten Österreichs. Mit den Niederschlägen dreht der Wind, während die Höchsttemperaturen auf 19 bis 36 Grad zurückgehen.