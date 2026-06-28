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Wegen Spanien?

Algerien-Fans feiern Österreich-Treffer

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Mit hoher Spannung beobachteten die Algerier das Match.
Nicht nur ganz Österreich stand beim Treffer des WM-Helden Sasa Kalajdzic auf, sondern auch die algerischen Fans. Aber über was genau freuten sie sich?
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Zur 96. Minute traf Kalajdzic. Jeder rechnete damit, dass Österreich nah Hause fliegen muss. Der Kommentator, Besucher von Public Viewings und die Leute daheim vor dem Fernseher sprangen aber plötzlich vor Freude auf.

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Aber auch die Algerier sprangen auf und freuten sich mit den Österreichern. Dabei ist es fraglich, ob das aus Mitfreude geschah, dass unserem Nationalteam historisches gelang, denn wäre Algerien zweiter der Gruppe gewesen, dann hätte man gegen Spanien antreten müssen. So zogen sie das vermeintlich leichtere Los der Schweiz.

Die Leute auf den sozialen Netzwerken sind von der kuriosen Reaktion beim Gegentor auf jeden Fall amüsiert.

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