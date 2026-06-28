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Verrücktes 3:3

Laimer: "So etwas wird's nie wieder geben!"

© APA/GEORG HOCHMUTH
Große Emotionen in Kansas City! Das sagt ÖFB-Mittelfeld-Motor Konrad Laimer nach dem 3:3-Thriller gegen Algerien.
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"Man kann sowas nie wieder so erleben. Das war einfach ein Wahnsinn", so der Bayern-Star.

"Es ist schwer einzuordnen, an dieses Spiel werden wir noch lange denken", erklärte Laimer.

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"Du denkst es ist vorbei, das Gegentor darf nicht passieren. Wir wissen, dass das nicht gepasst hat. Aber die Reaktion war unglaublich. Das spricht für unsere Mannschaft", ist Laimer stolz.

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Das Ziel ist erreicht: "Wir sind froh, dass wir weiter sind, das war unser Ziel."

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