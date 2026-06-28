Verrücktes 3:3
Laimer: "So etwas wird's nie wieder geben!"
"Man kann sowas nie wieder so erleben. Das war einfach ein Wahnsinn", so der Bayern-Star.
"Es ist schwer einzuordnen, an dieses Spiel werden wir noch lange denken", erklärte Laimer.
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"Du denkst es ist vorbei, das Gegentor darf nicht passieren. Wir wissen, dass das nicht gepasst hat. Aber die Reaktion war unglaublich. Das spricht für unsere Mannschaft", ist Laimer stolz.
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Das Ziel ist erreicht: "Wir sind froh, dass wir weiter sind, das war unser Ziel."
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