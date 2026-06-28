Laimer: "So etwas wird's nie wieder geben!"

Große Emotionen in Kansas City! Das sagt ÖFB-Mittelfeld-Motor Konrad Laimer nach dem 3:3-Thriller gegen Algerien.

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"Man kann sowas nie wieder so erleben. Das war einfach ein Wahnsinn", so der Bayern-Star.

"Es ist schwer einzuordnen, an dieses Spiel werden wir noch lange denken", erklärte Laimer.

"Du denkst es ist vorbei, das Gegentor darf nicht passieren. Wir wissen, dass das nicht gepasst hat. Aber die Reaktion war unglaublich. Das spricht für unsere Mannschaft", ist Laimer stolz.

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Das Ziel ist erreicht: "Wir sind froh, dass wir weiter sind, das war unser Ziel."