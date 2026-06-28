Emotionaler Kapitän
Alaba: "War schon beim Koffer-Packen"
"Boah schwierig! Ich habe nicht viel Worte, wie die letzten Minuten gelaufen sind", rang Alaba nach Worten.
"Wir waren in diesem Moment einfach sehr erleichtert. Ich kann nicht beschreiben, wie diese Gefühle waren", so der Kapitän.
Auch interessant
"Ich habe schon gesehen, wie wir die Koffer packen", meinte der ÖFB-Star.
"Wir sind sehr dankbar für diese Momente", erklärte der emotionale Verteidiger.
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Verletzung muss man keine befürchten: "Dem Oberschenkel geht's gut, ich hatte ein paar Krämpfe, es war doch sehr schwül heute"
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden