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Emotionaler Kapitän

Alaba: "War schon beim Koffer-Packen"

© APA/GEORG HOCHMUTH
ÖFB-Kapitän David Alaba kämpfte nach dem 3:3-Thriller gegen Algerien mit den Emotionen.
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"Boah schwierig! Ich habe nicht viel Worte, wie die letzten Minuten gelaufen sind", rang Alaba nach Worten.

"Wir waren in diesem Moment einfach sehr erleichtert. Ich kann nicht beschreiben, wie diese Gefühle waren", so der Kapitän.

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"Ich habe schon gesehen, wie wir die Koffer packen", meinte der ÖFB-Star.

"Wir sind sehr dankbar für diese Momente", erklärte der emotionale Verteidiger.

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