Amazon Prime Day 2026: Diese Apple Watch ist im Mega-Deal!

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Die letzten Stunden der Amazon Prime Days 2026 laufen – und einige der beliebtesten Apple-Produkte sind aktuell noch einmal deutlich reduziert. Besonders die neuesten Apple-Watch-Modelle gehören zu den großen Gewinnern der Aktion und sorgen derzeit für hohe Nachfrage auf Amazon.

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Wer schon länger mit einer Smartwatch von Apple liebäugelt, könnte jetzt die vielleicht beste Gelegenheit des Jahres haben. Denn sowohl die neue Apple Watch Series 11 als auch die beliebte Apple Watch SE 3 sind aktuell zu Preisen erhältlich, die man außerhalb der Prime Days nur selten sieht.

Apple Watch Series 11: Premium-Smartwatch mit 25 Prozent Rabatt

Apple Watch Series 11 © Apple

Die Apple Watch Series 11 gehört zu den modernsten Smartwatches auf dem Markt und ist aktuell bereits die Nummer 1 unter den Smartwatches auf Amazon. Im eleganten Roségold-Design mit blassrosa Sportarmband wird die Uhr derzeit für nur 341,84 Euro angeboten.

Damit sparen Prime-Mitglieder satte 25 Prozent gegenüber der UVP von 452,77 Euro – eine Ersparnis von über 110 Euro.

Neben dem hochwertigen Aluminiumgehäuse überzeugt die neue Generation vor allem mit zahlreichen Gesundheits- und Fitnessfunktionen. Dazu gehören unter anderem Schlaftracking, Aktivitätsmessung, Gesundheitsdaten sowie das beliebte Always-On-Display. Dank Wasserschutz eignet sich die Uhr außerdem perfekt für Sport, Alltag und Urlaub.

Apple Watch SE 3: Der perfekte Einstieg in die Apple-Welt

Apple Watch SE 3 © Apple

Wer die wichtigsten Apple-Watch-Funktionen zu einem günstigeren Preis sucht, findet in der Apple Watch SE 3 aktuell eines der interessantesten Prime-Day-Angebote überhaupt.

Das Modell mit 40 Millimetern Gehäusegröße und klassischem Mitternachts-Design kostet derzeit nur 241,01 Euro statt 271,26 Euro.

Die Uhr bietet Fitness-Tracking, Schlafanalyse, Herzfrequenzmessung sowie zahlreiche Smartwatch-Funktionen für den Alltag und eignet sich besonders für Einsteiger oder Nutzer, die erstmals in das Apple-Ökosystem einsteigen möchten.

Warum die Apple Watch gerade jetzt so gefragt ist

Die Apple Watch gehört seit Jahren zu den meistverkauften Smartwatches der Welt. Besonders die Kombination aus Gesundheitsfunktionen, Fitness-Tracking, Smartphone-Integration und hochwertigem Design macht sie für viele Nutzer zum täglichen Begleiter.

Gerade während der Prime Days nutzen viele Käufer die Gelegenheit, da größere Preisnachlässe auf Apple-Produkte außerhalb solcher Aktionen eher selten sind.

Letzte Chance auf die Prime-Day-Preise

Die Amazon Prime Days 2026 nähern sich ihrem Ende und erfahrungsgemäß verschwinden gerade die beliebtesten Technik-Angebote oft zuerst. Besonders Bestseller wie die Apple Watch Series 11 oder die Apple Watch SE 3 sind häufig schnell vergriffen oder kehren nach der Aktion wieder auf ihren regulären Preis zurück.

Wer schon länger über den Kauf einer Apple Watch nachgedacht hat, könnte jetzt die letzte Gelegenheit des Jahres haben, sich eines der beliebtesten Wearables der Welt deutlich günstiger zu sichern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.