Amazon Prime Days 2026: Apple iPad Air im Mega-Angebot!

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Die Amazon Prime Days 2026 laufen auf Hochtouren und gerade bei Apple-Produkten finden sich in diesem Jahr einige der spannendsten Angebote der letzten Monate. Besonders ein Deal sticht aktuell hervor: Das neue Apple iPad Air 11" mit leistungsstarkem M3-Chip ist derzeit deutlich günstiger erhältlich und gehört bereits jetzt zu den beliebtesten Technik-Angeboten der Aktion.

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Apple-Leistung zum Prime-Day-Preis

Apple iPad Air 11" mit M3 Chip © Apple

Mit dem neuen M3-Chip liefert das iPad Air mehr als genug Leistung für Studium, Arbeit, Streaming, Gaming oder kreative Projekte. Gleichzeitig bleibt es leicht, kompakt und damit der ideale Begleiter für unterwegs, auf Reisen oder im Alltag.

Das brillante 11-Zoll Liquid Retina Display sorgt für gestochen scharfe Bilder und intensive Farben, während die Unterstützung von Apple Intelligence zahlreiche neue KI-Funktionen ermöglicht, die das Arbeiten und Organisieren noch einfacher machen sollen.

Apple iPad Air 11" mit M3 Chip © Apple

Fast 100 Euro günstiger

Besonders attraktiv wird das Angebot durch den aktuellen Prime-Day-Preis: Statt der ursprünglichen 593,95 Euro kostet das beliebte Tablet aktuell nur noch 499,15 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 95 Euro auf eines der gefragtesten Apple-Produkte des Jahres.

© Apple

Perfekt für Studium, Arbeit und Freizeit

Mit 128 GB Speicher, 12-MP-Kameras auf Vorder- und Rückseite, schnellem WLAN 6E, Touch ID und einer Batterie für den ganzen Tag richtet sich das iPad Air an alle, die ein leistungsstarkes und gleichzeitig mobiles Gerät suchen.

Gerade die elegante Farbvariante Polarstern zählt dabei zu den beliebtesten Modellen und dürfte erfahrungsgemäß schnell vergriffen sein.

Einer der stärksten Apple-Deals der Prime Days

Apple-Angebote gehören traditionell zu den Produkten, die während der Prime Days besonders schnell ausverkauft sind. Wer schon länger mit einem neuen iPad geliebäugelt hat, findet beim aktuellen Angebot eine seltene Gelegenheit, das neue iPad Air mit M3-Chip deutlich günstiger zu bekommen. Wer zuschlagen möchte, sollte allerdings nicht zu lange warten – viele der beliebtesten Apple-Deals verschwinden erfahrungsgemäß schneller als erwartet.

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