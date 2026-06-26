Stich, lass nach: Beurer BiteX Original jetzt mit 53 Prozent Rabatt

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Der Prime Day 2026 bringt genau das richtige Gadget für lange Sommerabende: Den Beurer BiteX Original Insektenstichheiler gibt es aktuell für 16,99 statt 35,99 Euro.

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Sommer, Sonne, Gelsen-Stich: Kaum sitzt man gemütlich draußen, summt es schon verdächtig nahe am Ohr. Genau deshalb haben wir uns zum Prime Day ein kleines Gadget angesehen, das in keiner Reiseapotheke fehlen sollte. Der Beurer BiteX Original BR 60 ist kompakt, schnell einsatzbereit und gerade jetzt richtig stark reduziert.

Beurer BiteX Original: Der heiße Helfer gegen Mückenstiche

Der Beurer BiteX Original Insektenstichheiler BR 60* macht Mückenstiche kurzerhand heiß: Die keramische Heizplatte wird direkt auf den Stich gesetzt und kann Juckreiz sowie Schwellungen lindern – ganz ohne chemische Stoffe. Zwei Programme machen das Gadget auch für empfindlichere Haut praktisch.

Mit seiner kleinen Größe passt der BiteX locker in Tasche, Rucksack oder Reiseapotheke. Zum Prime Day kostet er 16,99 Euro statt 35,99 Euro – das sind satte 53 Prozent Rabatt. Unsere Einschätzung: ein kleiner Sommer-Helfer zum richtig guten Preis.

Die Details auf einen Blick:

· Lindert Juckreiz und Schwellungen durch gezielte Wärme

· Zwei Programme, auch für empfindlichere Haut geeignet

· Ohne chemische Stoffe

· Prime-Day-Preis: 16,99 statt 35,99 Euro (53 Prozent Rabatt)

Beurer BiteX Original Insektenstichheiler BR 60 – für 16,99 Euro bei Amazon* © Beurer

Fazit: Klein, heiß, ziemlich praktisch

Der Beurer BiteX Original ist kein großes Technik-Wunder, sondern genau das, was im Sommer oft fehlt: ein schneller Helfer, wenn der Mückenstich nervt. Kompakt, chemiefrei und zum Prime Day deutlich günstiger als sonst. Unser Redaktions-Tipp: Wer im Sommer viel draußen ist oder gerade den Urlaub plant, sollte bei diesem Deal unbedingt zuschlagen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.