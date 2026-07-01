Apple auf Amazon: iPhone-Angebote bis zu minus 40%!

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Wer aktuell mit dem Gedanken spielt, auf ein neues iPhone umzusteigen, sollte einen Blick auf die derzeitigen Amazon-Angebote werfen. Vom preisbewussten Einstieg bis zum absoluten High-End-Modell ist aktuell für nahezu jeden Anspruch das passende Gerät dabei – und einige Modelle sind sogar mehrere hundert Euro günstiger erhältlich.

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Das neue iPhone Air: Das dünnste iPhone aller Zeiten

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Besonders viel Aufmerksamkeit erhält derzeit das neue iPhone Air in Himmelblau mit 256 GB Speicher. Das ultradünne Design macht das Modell zu einem echten Hingucker, ohne dabei auf Leistung verzichten zu müssen.

Aktuell kostet das Gerät nur noch 904,54 Euro statt 1.209,07 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 25 Prozent beziehungsweise über 300 Euro.

iPhone 17 Pro: Das Flaggschiff für höchste Ansprüche

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Wer das Maximum aus seinem Smartphone herausholen möchte, greift zum iPhone 17 Pro mit 256 GB Speicher in Tiefblau. Das Modell bietet ein 6,3-Zoll-ProMotion-Display mit bis zu 120 Hz, den leistungsstarken A19 Pro Chip sowie das neue Pro Fusion Kamerasystem.

Mit einer starken Akkulaufzeit und zahlreichen KI-Funktionen zählt das iPhone 17 Pro zu den aktuell leistungsfähigsten Smartphones auf dem Markt.

Der aktuelle Angebotspreis liegt bei 1.209,07 Euro statt 1.309,92 Euro.

iPhone 17e: Der Preis-Leistungs-Tipp

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Für alle, die ein modernes iPhone zum möglichst attraktiven Preis suchen, dürfte das iPhone 17e mit 256 GB Speicher besonders interessant sein.

Das Modell bietet ein 6,1-Zoll Super Retina XDR Display, den schnellen A19 Chip, eine 48-Megapixel-Fusion-Kamera sowie eine Akkulaufzeit für den ganzen Tag.

Aktuell erhalten Sie das Gerät für 667,56 Euro statt 704,87 Euro.

Welches iPhone passt zu Ihnen?

iPhone Air: Für alle, die ein besonders leichtes und elegantes Smartphone suchen.

iPhone 17 Pro: Für Nutzerinnen und Nutzer mit höchsten Ansprüchen an Kamera, Leistung und Display.

iPhone 17e: Für alle, die möglichst viel iPhone für ihr Geld erhalten möchten.

Fazit

Neue iPhones gehören nur selten zu den Produkten mit hohen Rabatten. Umso spannender sind die aktuellen Amazon-Angebote, bei denen sich – je nach Modell – Einsparungen von mehreren hundert Euro ergeben. Besonders das iPhone Air sticht mit seinem deutlich reduzierten Preis derzeit hervor.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.