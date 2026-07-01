Pool Unterlegmatte - Diese Amazon-Bestseller schützt!

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Wer einen Pool oder ein Planschbecken im Garten aufstellt, sollte auf die passende Unterlage nicht verzichten. Steine, kleine Äste oder Unebenheiten können die Poolfolie schnell beschädigen und im schlimmsten Fall sogar zu Löchern führen. Genau deshalb gehört eine hochwertige Pool-Unterlegmatte mittlerweile für viele Gartenbesitzer zur Grundausstattung.

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Aktuell ist die bonsport Pool Unterlegmatte mit 36 Teilen inklusive gratis Kescher deutlich reduziert auf Amazon erhältlich.

Mehr Schutz für Ihren Pool

bonsport Pool Unterlegmatte Poolmatte 36 Stück © bonsport

Die robusten Bodenschutzmatten schaffen eine schützende Schicht zwischen Untergrund und Poolfolie. Dadurch werden Druckstellen, Abrieb und Beschädigungen deutlich reduziert.

Besonders auf Terrassen, Steinböden oder unebenen Rasenflächen kann sich die zusätzliche Schutzschicht schnell bezahlt machen.

bonsport Pool Unterlegmatte Poolmatte 36 Stück © bonsport

Individuell anpassbar

Die insgesamt 36 Mattenelemente lassen sich flexibel zusammenstecken und an die Größe Ihres Pools anpassen. Egal ob kleiner Planschpool oder größerer Familienpool – die Unterlage wächst praktisch mit.

bonsport Pool Unterlegmatte Poolmatte 36 Stück © bonsport

Gratis Kescher inklusive

Ein praktisches Extra: Im Lieferumfang befindet sich zusätzlich ein 152 Zentimeter langer Kescher, mit dem sich Blätter, Insekten oder andere Verschmutzungen schnell aus dem Wasser entfernen lassen.

Aktuell deutlich reduziert

Die Pool-Unterlegmatte kostet derzeit nur noch 67,99 Euro statt 84,99 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 20 Prozent.

Fazit

Wer mehrere hundert Euro in einen Pool investiert, sollte auch den passenden Schutz für den Untergrund nicht vergessen. Die bonsport Pool-Unterlegmatte gehört aktuell zu den beliebtesten Lösungen auf Amazon und dürfte insbesondere für Gartenbesitzer und Familien interessant sein, die ihren Pool möglichst lange in gutem Zustand halten möchten.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.