Nur 20 Euro
Auto-Verbandskasten 2026: Dieses Komplettset gibt es jetzt auf Amazon!
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Die PURAHELP® KFZ Kombitasche zählt aktuell zu den Bestsellern auf Amazon und ist derzeit deutlich reduziert erhältlich.
Alles dabei, was Sie im Ernstfall benötigen
Das Set enthält nicht nur einen Verbandskasten nach DIN 13164, sondern zusätzlich auch ein Warndreieck, eine Warnweste sowie ein Beatmungstuch. Damit sind Sie für den Notfall bestens ausgestattet und erfüllen gleichzeitig die gesetzlichen Vorgaben.
StVO-konform für 2026
Besonders praktisch: Das Set entspricht bereits den aktuellen Anforderungen und ist vollständig StVO-konform für 2026. Wer seinen alten Verbandskasten ersetzen oder das Auto neu ausstatten möchte, muss sich damit in den kommenden Jahren keine Gedanken mehr machen.
Klein, kompakt und schnell verstaut
Die Kombitasche lässt sich platzsparend im Kofferraum, unter dem Sitz oder in einer Seitenablage verstauen und ist im Ernstfall sofort griffbereit.
Einer der Bestseller auf Amazon
Mit einer Bewertung von 4,8 von 5 Sternen und über 1.000 Bewertungen gehört das PURAHELP-Set aktuell zu den beliebtesten Produkten seiner Kategorie. Kein Wunder: Sicherheit gehört zu den Dingen, bei denen man im entscheidenden Moment froh ist, vorbereitet zu sein.
Das Angebot
Aktuell erhalten Sie die PURAHELP® KFZ Kombitasche inklusive Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste für nur 20,16 Euro statt 24,19 Euro. Für knapp 20 Euro erhalten Sie damit eine komplette und gesetzeskonforme Sicherheitsausstattung für Ihr Fahrzeug.
Wer seinen Verbandskasten ohnehin erneuern muss oder das Auto für die nächste Reise vorbereiten möchte, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen.
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