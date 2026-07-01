Nur noch 3 Stück auf Lager: Pad Air mit M4-Chip jetzt auf Amazon!

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Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, auf ein leistungsstarkes Tablet umzusteigen, sollte bei diesem Angebot nicht mehr allzu lange warten. Das Apple iPad Air 11 Zoll mit M4-Chip und 1 TB Speicher in Blau ist aktuell auf Amazon erhältlich – allerdings sind laut Händler nur noch drei Geräte auf Lager.

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Wer ohnehin über den Kauf eines neuen Tablets nachgedacht hat, sollte daher nicht mehr allzu lange warten.

Das aktuelle iPad Air gehört zu den leistungsstärksten Tablets, die Apple bislang auf den Markt gebracht hat. Herzstück ist der neue M4-Chip, der selbst anspruchsvolle Anwendungen problemlos bewältigt. Egal ob Bildbearbeitung, Videoschnitt, Studium, Office-Arbeiten oder Multitasking – das Tablet bietet mehr als genug Leistung für den Alltag und darüber hinaus.

Apple 11" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 1 TB © Apple

Für die passende Darstellung sorgt das hochwertige 11 Zoll große Liquid Retina Display, das mit scharfen Bildern, kräftigen Farben und einer besonders flüssigen Darstellung überzeugt. Damit eignet sich das iPad nicht nur zum Arbeiten, sondern ebenso für Streaming, Gaming oder das Bearbeiten von Fotos und Videos.

Apple 11" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 1 TB © Apple

Ein echtes Highlight ist außerdem der enorme Speicherplatz von 1 TB. Große Dateien, tausende Fotos, Videos oder umfangreiche Projekte finden hier problemlos Platz, ohne dass Nutzer ständig Speicher freiräumen müssen.

Auch bei der restlichen Ausstattung zeigt sich das Tablet auf höchstem Niveau. Neben den 12-Megapixel-Kameras auf Vorder- und Rückseite gehören auch WLAN 7 mit Apple N1, Touch ID sowie eine Akkulaufzeit für den ganzen Tag zur Ausstattung.

Apple 11" iPad Air (M4): Liquid Retina Display, 1 TB © Apple

Besonders spannend bleibt jedoch die aktuelle Verfügbarkeit: Laut Amazon sind derzeit nur noch drei Geräte auf Lager. Gerade bei Apple-Produkten können reduzierte Bestände oft innerhalb kurzer Zeit vergriffen sein.

Mit einem Preis von 1.240,33 Euro richtet sich das Modell zwar klar an anspruchsvolle Nutzerinnen und Nutzer, dafür erhalten Sie jedoch eines der derzeit leistungsstärksten und bestausgestatteten Tablets auf dem Markt. Wer ein Premium-Tablet sucht und die große Speichervariante bevorzugt, dürfte hier aktuell kaum eine bessere Option finden.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.