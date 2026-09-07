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Neue Auflage

Audi bringt A2 als Elektro-Flitzer zurück

Ein pistaziengrüner Audi steht vor einer modernen Betonwand im Schatten.
© AUDI AG
Die Volkswagen-Tochter Audi will mit einem neuen kompakten Elektroauto ihre Verkäufe in Europa ankurbeln und der Konkurrenz aus China die Stirn bieten.
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Der Autobauer stellte den neuen A2 e-tron, eine Neuauflage des bis 2005 gebauten Minivans A2, am Montag in Paris vor. Das Modell wird im Stammwerk Ingolstadt vom Band rollen und kommt im Dezember auf den Markt.

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In Europa seien kompakte und effiziente Autos gefragt, sagte Audi-Chef Gernot Döllner. Mit Blick auf die wachsende Konkurrenz aus China sagte der Chef der Marke mit den vier Ringen: "Wir sehen uns in einer starken Position, wenn es um Elektromobilität geht."

Die Innenausstattung vom Audi A2 e-tron
Die Innenausstattung vom Audi A2 e-tron © AUDI AG
Präsentation in Paris
Präsentation in Paris © AUDI AG
Audi A2 e-tron von hinten
Audi A2 e-tron von hinten © AUDI AG

Das neue E-Auto soll helfen, die Absatzschwäche bei Audi zu beenden. Die weltweiten Verkäufe des Premiumherstellers gingen zwei Jahre in Folge zurück und sanken im ersten Halbjahr 2026 um 7 Prozent. Als Gründe gelten der scharfe Wettbewerb in China sowie US-Zölle. Zur Zukunft des Audi-Werks in Neckarsulm, das nach der jüngsten Einigung im VW-Aufsichtsrat zu Kapazitäts- und Stellenabbau in Europa weiterhin auf der Kippe steht, sagte der Markenchef, dass Unternehmen und Betriebsrat "Maßnahmen zur Optimierung der Fabrik" erarbeiten müssten.

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