Audi bringt A2 als Elektro-Flitzer zurück

Die Volkswagen-Tochter Audi will mit einem neuen kompakten Elektroauto ihre Verkäufe in Europa ankurbeln und der Konkurrenz aus China die Stirn bieten.

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Der Autobauer stellte den neuen A2 e-tron, eine Neuauflage des bis 2005 gebauten Minivans A2, am Montag in Paris vor. Das Modell wird im Stammwerk Ingolstadt vom Band rollen und kommt im Dezember auf den Markt.

In Europa seien kompakte und effiziente Autos gefragt, sagte Audi-Chef Gernot Döllner. Mit Blick auf die wachsende Konkurrenz aus China sagte der Chef der Marke mit den vier Ringen: "Wir sehen uns in einer starken Position, wenn es um Elektromobilität geht."

Die Innenausstattung vom Audi A2 e-tron © AUDI AG

Präsentation in Paris © AUDI AG

Audi A2 e-tron von hinten © AUDI AG

Das neue E-Auto soll helfen, die Absatzschwäche bei Audi zu beenden. Die weltweiten Verkäufe des Premiumherstellers gingen zwei Jahre in Folge zurück und sanken im ersten Halbjahr 2026 um 7 Prozent. Als Gründe gelten der scharfe Wettbewerb in China sowie US-Zölle. Zur Zukunft des Audi-Werks in Neckarsulm, das nach der jüngsten Einigung im VW-Aufsichtsrat zu Kapazitäts- und Stellenabbau in Europa weiterhin auf der Kippe steht, sagte der Markenchef, dass Unternehmen und Betriebsrat "Maßnahmen zur Optimierung der Fabrik" erarbeiten müssten.