Unnötige Pleite
Auftakt-Aus: Nächster Rückschlag für Lilli Tagger
Die 18-jährige Osttirolerin musste sich am Dienstag in Wuhan der Tschechin Nikola Bartunkova mit 6:7(4),6:2,0:6 beugen. Tagger vergab dabei im ersten Satz nicht weniger als fünf Möglichkeiten zur Satzführung. Schon in der Vorwoche hatte Tagger gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse in Peking verloren.
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Der erste Satz hätte eigentlich an Tagger gehen müssen: Sie führte nach einem Break bereits 3:1, hatte bei 5:4 den ersten von insgesamt fünf Satzbällen und war auch beim Aufschlag die bessere Spielerin. Bartunkova, die zuletzt gegen Sinja Kraus (6:0,4:6,6:3) im Peking-Achtelfinale mehr überzeugt hatte, rettete sich bei 5:6 nach Abwehr von vier Satzbällen nach 69 Minuten ins Tiebreak. In diesem nutzte die Tschechin dann bei 6:4 ihre erste Chance zum Satzgewinn.
Im zweiten Durchgang gelang Tagger ein Auftaktbreak. Dieses bestätigte sie diesmal nicht nur, sie schaffte ein weiteres zu Null zum 5:2. Der Satzausgleich entsprach dem Kräfteverhältnis. Doch im dritten Satz geriet Tagger rasch mit 0:3 in Rückstand, auch weil sie bei 0:2 vier Rebreakchancen nicht nutzen konnte. Österreichs Nummer zwei konnte sich danach nicht mehr fangen und verlor nach einer letztlich enttäuschenden Leistung noch glatt.
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