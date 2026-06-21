DAS sagt Sabatini heute über Steffi Graf

Sie lieferten sich auf dem Tennisplatz über Jahre hinweg erbitterte Kämpfe um die größten Titel der Welt. Doch wie steht es heute um die Beziehung zwischen den beiden Frauen?

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Die argentinische Tennis-Ikone Gabriela Sabatini blickt am Rande der Mallorca Championships auf ihre gemeinsame Zeit mit Steffi Graf zurück. Zwischen 1985 und 1995 standen sich die beiden Ausnahmesportlerinnen insgesamt 40 Mal auf dem Court gegenüber – Duelle, die Sportgeschichte schrieben.

Eine Verbindung auf einer anderen Ebene

Obwohl Steffi Graf 29 dieser Begegnungen für sich entscheiden konnte, gab es zwischen den beiden Frauen nie böses Blut oder Missgunst. Nach dem Rückzug aus dem Profisport entwickelte sich aus der sportlichen Rivalität eine enge persönliche Beziehung.

Gabriela Sabatini © Getty Images

"Wir stehen in Kontakt. Heute sind Steffi und ich Freundinnen", erklärt die 55-jährige Sabatini im Interview mit der BILD Zeitung. Es sei wunderschön, dass sie heute auf einer ganz anderen Ebene miteinander verbunden seien und das Thema Tennis dabei komplett beiseitelassen können.

Bewunderung für das private Glück

© WireImage

Sabatini, die heute sehr glücklich und unabhängig in der Schweiz lebt und ihre Zeit am liebsten mit Reisen verbringt, zeigt große Bewunderung für den Lebensweg ihrer ehemaligen Kontrahentin.

Steffi Graf hat sich mit ihrem Ehemann Andre Agassi ein stabiles Familienleben in Las Vegas aufgebaut. "Steffi hat sich ein wunderbares Leben aufgebaut und eine tolle Familie gegründet", betont Sabatini ohne jeden Neid gegenüber der BILD. Sie schätze es sehr zu sehen, wie glücklich Graf abseits des Rampenlichts mit ihrer Privatsphäre ist.