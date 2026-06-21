RADSPORT TRAUERT
Mountainbike-Talent (14) stirbt bei Trainingsfahrt
Der tragische Unfall ereignete sich in Pressano nördlich von Trient. Die Jugendliche war mit ihrem Fahrrad unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto kam. Für die 14-Jährige kam jede Hilfe zu spät.
Cobelli fuhr für den Verein Bike Movement und zählte zu den vielversprechenden Talenten im italienischen Mountainbike-Sport.
Verband spricht von großer Tragödie
Der italienische Radsportverband zeigte sich tief betroffen. Verbandspräsident Cordiano Dagnoni sprach von "Bestürzung und tiefer Trauer" und forderte zugleich mehr Maßnahmen für die Sicherheit von Radfahrern im Straßenverkehr.
Zum Gedenken an die junge Sportlerin wurde vor allen Radrennen in Italien eine Schweigeminute angeordnet.
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Erneut tödlicher Unfall
Besonders tragisch: Es ist bereits der dritte tödliche Unfall eines jungen Radsportlers in Italien innerhalb weniger Jahre. Erst 2024 und 2025 kamen bereits zwei weitere Nachwuchsfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben.
Der Tod von Adele Cobelli löst daher weit über die Grenzen Italiens hinaus große Betroffenheit aus.
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