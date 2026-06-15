TV
E-Paper
Business

AT&S + 30%

Austro-Aktie hebt wegen KI ab

© Getty Images
AT&S baut die Produktion für KI aus, die Aktie reagiert mit einem Rekordsprung von mehr als 30 Prozent.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Leiterplattenhersteller AT&S setzt auf den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) und treibt damit seine Aktien in die Höhe. Die Titel schossen an der Wiener Börse am Montag um 30 Prozent nach oben und steuern damit auf den größten Tagesgewinn ihrer Geschichte zu. Das Unternehmen baut nach eigenen Angaben seine Produktion von KI-Substraten in einem Werk in Malaysia aus.

Größter Tagesgewinn der AT&S-Geschichte

Die erforderliche Investition von 1,5 bis 2 Milliarden Euro werde voraussichtlich vollständig durch langfristige Kundenzusagen gedeckt, die allerdings noch abschließend verhandelt und unterzeichnet werden müssten. Auf Basis dieser Vereinbarungen erhöhte AT&S die Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 und erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 45 bis 55 Prozent (bisher: 30 bis 35 Prozent) und eine EBITDA-Marge von 32 bis 37 Prozent (bisher: 25 bis 29 Prozent).

Auch interessant

Mega-Wirbel um WM-Sager des UEFA-Chefs

Biogas-Branche wartet weiter auf grünes Licht

Duo raubte Bewohner mehrerer Pflegeheime aus

Xaver Schlager & Michael Gregoritsch

55-Jähriger stürzte in Poolschacht

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mario Benetseder gewinnt Barista Cup 2026

Immo-Portal mit neuer Preis-Check-Funktion

Austro-Aktie hebt wegen KI ab

FMTG baut Luxusangebot in Hinterstoder aus

Steyr Motors baut unbemannte Landfahrzeuge

SpaceX startet an der Börse

Österreich bekommt neues Immobilienportal

Sie ist die neue Chefin der Wiener Städtischen

EU entlastet kleinere Unternehmen

Aufstand gegen Paketabgabe