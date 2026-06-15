Austro-Aktie hebt wegen KI ab

AT&S baut die Produktion für KI aus, die Aktie reagiert mit einem Rekordsprung von mehr als 30 Prozent.

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Der Leiterplattenhersteller AT&S setzt auf den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) und treibt damit seine Aktien in die Höhe. Die Titel schossen an der Wiener Börse am Montag um 30 Prozent nach oben und steuern damit auf den größten Tagesgewinn ihrer Geschichte zu. Das Unternehmen baut nach eigenen Angaben seine Produktion von KI-Substraten in einem Werk in Malaysia aus.

Größter Tagesgewinn der AT&S-Geschichte

Die erforderliche Investition von 1,5 bis 2 Milliarden Euro werde voraussichtlich vollständig durch langfristige Kundenzusagen gedeckt, die allerdings noch abschließend verhandelt und unterzeichnet werden müssten. Auf Basis dieser Vereinbarungen erhöhte AT&S die Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 und erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 45 bis 55 Prozent (bisher: 30 bis 35 Prozent) und eine EBITDA-Marge von 32 bis 37 Prozent (bisher: 25 bis 29 Prozent).