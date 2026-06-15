Auhof Center wird Hotspot für Oldtimer-Fans

Die traditionsreiche "29. Vienna Höhenstrasse Classic" am 27. Juni startet zum ersten Mal vor dem Wiener Auhof Center. Zuschauer können die historischen Fahrzeuge live erleben und beim Rennen mitfiebern.

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Das Auhof Center verwandelt sich bald in einen Hotspot für historische Fahrzeuge. Am 27. Juni fällt pünktlich um 9.01 Uhr der Startschuss zur traditionsreichen 29. Vienna Höhenstraße Classic. Zum ersten Mal schlägt diese Rallye ihre Zelte für den Auftakt vor dem Einkaufszentrum im Wiener Westen auf. Danach rollt das PS-Spektakel über die Stadtgrenze hinaus in die Umgebung. Der Eintritt für alle Zuschauer beim Start ist komplett frei.

Zeitreise auf vier Rädern

Der Österreichischen Motor Veteranen Club (ÖMVC) organisiert das Event und bringt eine faszinierende Vielfalt an Raritäten auf die Straße. Die Palette reicht von liebevoll gepflegten Vorkriegsmodellen über glänzende Straßenkreuzer der Wirtschaftswunderjahre bis hin zu den legendären Sportwagenikonen der 1970er und 1980er Jahre. Vor dem Start können die Besucherinnen und Besucher die detailgetreu restaurierten Karosserien aus nächster Nähe bewundern und mit den Besitzern fachsimpeln. Der unverkennbare Sound der historischen Motoren sorgt für eine unvergleichliche Atmosphäre.

Große Emotionen für die ganze Familie

Auhof Center-Eigentümer Peter Schaider ist bekennender Autofan. © Robert Krickl

Für Auhof Center-Eigentümer Peter Schaider geht mit der Veranstaltung ein persönlicher Wunsch in Erfüllung, da sein Herz selbst seit Jahrzehnten für kraftvolle Fahrzeuge schlägt. "Für mich als bekennenden Autofan ist es natürlich eine besonders große Ehre, so einer traditionsreichen Veranstaltung bei uns im Auhof Center eine Bühne zu geben. Oldtimer stehen für zeitloses Design, höchste Ingenieurskunst und pure Emotion. Genau diese Emotionen möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern vermitteln. Mit dem Start dieser hochkarätigen Rallye bieten wir ein echtes Highlight für die ganze Familie und bringen lebendige Automobilgeschichte direkt zu den Menschen", so Schaider.

Präzision auf der Höhenstraße gefordert

Nach dem spektakulären Start im Auhof Center wartet auf die Fahrer und ihre historischen Schätze eine anspruchsvolle Strecke. Die Route erstreckt sich über eine Gesamtlänge von rund 170 bis 200 Kilometern durch die malerische Landschaft rund um Wien und entlang der namensgebenden, geschichtsträchtigen Höhenstraße.

Dabei geht es bei der "Vienna Höhenstrasse Classic" keineswegs nur um die Schönheit der Fahrzeuge, sondern auch um fahrerisches Können und absolute Präzision. Insgesamt rund zehn anspruchsvolle Wertungsprüfungen müssen von den Teams absolviert werden. Bei diesen Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsprüfungen kommt es nicht auf die Höchstgeschwindigkeit an, sondern auf das perfekte Zusammenspiel zwischen Fahrer und Beifahrer sowie auf die exakte Einhaltung der vorgegebenen Zeiten.