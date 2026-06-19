Hinter Grün und Pink
Babler letzter (!) bei Kanzlerfrage
In der aktuellen Kanzlerfrage der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (1.000 Befragte vom 15.6 bis 16.6.2026) steht es 36 zu 35. 36 Prozent würden FPÖ-Chef Herbert Kickl, sofern es möglich wäre, direkt zum Kanzler wählen. Die Chefs der restlichen Parlamentsparteien kommen gemeinsam (!) auf 35 Prozent.
Die Umfrage der Woche | Isabelle Daniel
© oe24
Bezeichnend: Nur Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) kommt - neben Kickl - überhaupt auf einen zweistelligen Prozentwert (11 %). SPÖ-Chef Andreas Babler - er ist übrigens letzter! - kommt auf sieben Prozent, NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger auf acht und Grünen-Chefin Leonore Gewessler auf neun Prozent.
Auch interessant
FPÖ kratzt an 40er-Marke
Und auch bei der klassischen Sonntagsfrage (2.000 Befragte vom 08. bis 16.6 2026) sieht es für die Regierungsparteien nicht gut aus. Zwar erholt sich die ÖVP wieder etwas (+2 im Vergleich zur Vorwoche), kommt aber immer noch nur auf knapp 20 Prozent. Die SPÖ bleibt bei 18 Prozent, die NEOS würden der Umfrage nach nur noch sieben Prozent (-1) wählen.
Profiteure sind wenig überraschend die Oppositionsparteien. Noch immer uneinholbar an der Spitze ist die FPÖ mit 38 Prozent, die damit an der 40er-Marke kratzt. Und auch die Grünen würden mit 12 Prozent deutlich besser als bei der letzten Nationalratswahl (8,24 %) abschneiden. Die KPÖ käme mit drei Prozent nicht ins Parlament.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden