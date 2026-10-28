Bauernregel kündigt den ersten Schnee an

Der 28. Oktober ist im Bauernkalender dem Gedenktag der Apostel Simon und Judas Thaddäus gewidmet.

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Rund um diesen Tag ranken sich alte Bauernregeln, die Hinweise auf den weiteren Herbstverlauf und den bevorstehenden Winter geben sollen. Besonders bekannt ist der Spruch: "Simon und Juda, ja die zwei, führen oft den Schnee herbei."

Die überlieferte Wetterregel deutet darauf hin, dass Ende Oktober bereits erste winterliche Wetterlagen auftreten können. Tatsächlich werden die Tage im Spätherbst kürzer, die Nächte kälter und die Wahrscheinlichkeit für Schneefall steigt vor allem in höheren Lagen. In den Alpen kann es um diese Jahreszeit bereits bis in tiefere Täler schneien, wenn kalte Luft und Niederschläge zusammenkommen.

Sonnenschein am 28. Oktober, Regen im November?

Eine weitere Bauernregel lautet: "Ist’s an Judas hell und klar, gibt’s Regen erst an Cäcilia." Gemeint ist damit der 22. November, der Gedenktag der heiligen Cäcilia. Der Spruch stellt einen Zusammenhang zwischen dem Wetter am 28. Oktober und möglichen Niederschlägen knapp vier Wochen später her.

Solche Bauernregeln entstanden aus langjährigen Beobachtungen der Natur und wurden über Generationen weitergegeben. Sie spiegeln die Erfahrungen wider, die Menschen in der Landwirtschaft mit wiederkehrenden Wetterlagen machten. Eine wissenschaftlich verlässliche Vorhersage für einen bestimmten Tag im November lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

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Wie treffsicher ist die Bauernregel?

Für Österreich ist Ende Oktober der Übergang in die kühlere Jahreszeit bereits deutlich spürbar. Während es in den Niederungen noch milde Herbsttage geben kann, nehmen auf den Bergen die Chancen auf Neuschnee zu. Ob Simon und Juda tatsächlich den Winter ankündigen, hängt jedoch von der jeweiligen Wetterlage ab.

Die alte Bauernregel bleibt damit vor allem ein Stück überliefertes Wetterwissen. Ob Ende November Regen fällt oder sich bereits winterliches Wetter einstellt, können letztlich nur aktuelle Wetterprognosen besser einschätzen.