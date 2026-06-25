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Sa., 5 Uhr

Belgien zittert gegen Neuseeland vor WM-Debakel

OR
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Zwei Fußballspieler aus Belgien und Neuseeland stehen im Stadion nebeneinander.
© Getty
Gruppe-G-Favorit Belgien kämpft gegen Neuseeland noch um den Aufstieg.
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Belgiens "Rote Teufel" haben bisher noch keinen Schrecken verbreitet. Kevin de Bruyne und Co. stehen nach zwei unterdurchschnittlichen Vorstellungen gegen Ägypten und dem Iran mit nur zwei Zählern da. Ein weiteres Remis in der Nacht auf Samstag (ab 5 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) gegen die Neuseeländer würde das große belgische Zittern auslösen, könnte aber auch für Platz zwei reichen, sollte der Iran gegen Ägypten verlieren. Die offensive Durchschlagskraft war bisher mangelhaft. Immerhin ist Flügelstürmer Jeremy Doku nach der Geburt seines Sohnes rechtzeitig wieder aus England angereist.

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"Wir müssen Neuseeland schlagen und wir werden Neuseeland schlagen", meinte Belgiens Teamchef Rudi Garcia. Er hielt auch fest: "Das ist Druck, aber keine Panik." Die "Kiwis" kämpfen ebenfalls noch um den Aufstieg, dafür muss aber ein Sieg gegen den Gruppenfavoriten her. Der ehemalige St. Pöltner Elijah Just erklärte zum Gegner: "Wir wissen, dass sie nun hungrig sind. Sie müssen uns schlagen. Unterschätzen werden wir sie definitiv nicht." In bisher neun WM-Spielen hat Neuseeland vier Unentschieden, aber keinen Sieg erreicht.

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