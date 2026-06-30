Bis zu 1.500 Euro! Preisexplosion an Italiens beliebtesten Stränden

Ein Strandtag in Italien wird im Sommer 2026 teurer denn je. Die Preise steigen um 6 Prozent. Besonders in einem Ort zahlen Urlauber absolute Luxuspreise.

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In Kampanien (Italien) wird ein Tag am Meer immer teurer. Rechnet man Liege, Sonnenschirm, Service, Transport und Parkgebühren zusammen, liegen die Kosten für den Sommer 2026 um rund 6 Prozent höher als im vergangenen Jahr (2025) und um 24 Prozent höher als noch 2021. Die von Altroconsumo und Federconsumatori erhobenen Daten zeigen, wie Inflation und hohe Energiekosten inzwischen ganz konkret auch die Urlaubsplanung der Menschen in Kampanien treffen. Gerade für Jugendliche und Familien aus Österreich, die den Sommer gerne am Mittelmeer verbringen, brechen damit teure Zeiten an.

Riesige Unterschiede an Küsten

Das Badeangebot in Kampanien ist mit über 1.500 Strandbädern entlang von 480 Kilometern Küste äußerst vielfältig. Die Preisspanne ist riesig: In Pontecagnano sichert man sich einen Sonnenschirm für den ganzen Tag bereits für 6 Euro. An den glamourösen und exklusiven Stränden der Halbinsel von Sorrent kostet derselbe Service dagegen bis zu 350 Euro. Zwischen diesen Extremen und den Luxusangeboten für Promis stehen die traditionell familienorientierten Orte wie das Cilento mit durchschnittlich 35 Euro oder die Inseln Ischia und Procida mit rund 40 Euro. Besonders beliebt bei Erholungssuchenden aus Neapel ist der Lido Domizio. Er erweist sich mit durchschnittlich 15 Euro pro Sonnenschirm als vergleichsweise zugänglich. Komplizierter ist die Lage am Strand von Miseno in der Gemeinde Bacoli. Dort steigen die Preise zum Teil auf über 40 Euro. Grund dafür sind der verknappte Platz durch mehr kostenlose Strandabschnitte und das strikte Vorgehen gegen Wildparker, was die Anreise erheblich erschwert.

Nebenkosten treiben Preise hoch

© Getty Images

Ein Strandtag kostet weit mehr als nur die Miete für Sonnenschirm und Liege. Wer mit dem Auto anreist, muss neben den gestiegenen Benzinpreisen auch höhere Parkgebühren schultern, die im Durchschnitt um rund 2 Euro zugelegt haben. Diese Zusatzkosten verteuern vor allem die beliebten und ohnehin stark frequentierten Strandabschnitte. Für Familien werden sie schnell zum entscheidenden Faktor bei der Wahl des Reiseziels. Die geopolitische und wirtschaftliche Instabilität macht sich auch bei den klassischen Kiosk-Ausgaben bemerkbar: Preise für Sandwiches, Getränke, Eis und Kaffee stiegen im Schnitt um 5,4 Prozent. Letztlich droht ein Tag am Meer in Kampanien zu einem Luxus für wenige zu werden. Versucht man, für eine vierköpfige Familie an den verschiedenen Küstenorten der Region zu buchen, zeigt sich ein ernüchterndes Bild.

Absolute Luxuspreise in Nobelbädern

In den Nobelbädern von Sorrent, Capri, Amalfi und Positano kostet ein Strandtag für vier Personen inzwischen über 1.500 Euro - ein Aufschlag von 200 Euro im Vergleich zum Sommer 2025. Für ein Mittagessen mit Touristenmenü werden im Schnitt fast 40 Euro fällig, rund 5 Euro mehr als im Vorjahr. Hinzu kommen Transport und Parken, die an diesen Steilküsten seit jeher wunde Punkte sind. Das Netz der öffentlichen Linienbusse ist chronisch überlastet, die Parkflächen sind zu klein und die Tagestarife übersteigen oft die 30-Euro–Marke. In Palinuro im Cilento, einem Ort, der im vergangenen Jahr (2025) den landesweiten Rekord bei Preiserhöhungen aufgestellt hat, zieht der Preis für den Sonnenschirm weiter an. Wenn auch nur um 0,5 Prozent, erreicht das Familienpaket mit zwei Sonnenschirmen und vier Liegen dort nun 248 Euro. Auch in Santa Maria di Castellabate, einem weiteren klassischen Familienziel, muss man in diesem Jahr mindestens 100 Euro zahlen, während man im vergangenen Jahr noch mit 90 Euro auskam.

Auch Volksstrände werden teurer

Im Cilento werden die Kosten für einen Strandtag im Sommer 2026 auch wegen kaum auffindbarer Parkplätze und mangelhafter öffentlicher Verkehrsmittel in die Höhe schnellen. Selbst traditionell günstige Abschnitte wie der Litorale Domizio verzeichnen Preissteigerungen. Hier liegt die durchschnittliche Ausgabe für vier Personen allein für Sonnenschirm und Liegen bei 60 Euro. Hinzu kommt der Transport - der Hauptkostenfaktor für das, was seit jeher als der "große Strand Neapels" gilt. Auch in Licola zahlt man für Sonnenschirm und Liegen nicht weniger als 45 Euro. Das entspricht einem Plus von etwa 2 Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Situation auf Ischia, der größten Insel im Golf von Neapel, spiegelt wie stets die Zerrissenheit der gesamten Region wider: Es gibt Luxusorte, an denen ein Familientag am Meer über 1.000 Euro kosten kann, und zugänglichere Strände, an denen die Preise aber kaum noch unter 40 Euro fallen. Die Kosten für ein Mittagessen auf der Insel schlagen mit durchschnittlich 30 Euro pro Person zu Buche - etwa 5 Euro mehr als im Sommer 2025. Auch der deutliche Anstieg der Fährpreise (+15 Prozent) macht sich bemerkbar. In der Stadt Neapel selbst bleiben die Preise niedriger und variieren stärker, bei durchschnittlichen Kosten von rund 25 Euro. Doch wegen der engen Flächen, des Chaos und des wilden Parkens wird es für Einheimische immer schwieriger, die städtischen Strände überhaupt zu erreichen.