Bosnien vs. Katar: Es geht um alles

Bosnien und Katar sind im direkten Duell auf einen Sieg angewiesen. Die jüngsten Auftritte verliefen enttäuschend: Bosnien unterlag der Schweiz deutlich, Katar ging gegen Kanada nach zwei Roten Karten mit 0:6 unter.

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Beim Italien-Bezwinger hofft man auf eine erstarkte Offensivabteilung. Edin Dzeko, Ermedin Demirovic und auch Kerim Alajbegovic haben im bosnischen Spiel bisher kaum Eindruck hinterlassen. "Es ist noch nichts verloren. Aber natürlich müssen wir jetzt gewinnen, um weiterzukommen", meinte Teamchef Sergej Barbarez. Er muss in Seattle auf den gesperrten Tarik Muharemovic verzichten.

Katar als Außenseiter des Spiels

Die Katarer müssen Homam Ahmed und Assim Madibo vorgeben. Der Gastgeber von 2022 wirkt wie eines der schwächsten Teams dieser WM und geht als Außenseiter in die Partie. Gewinnen die Araber, wäre es im sechsten Versuch der erste Sieg bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. Der spanische Trainer Julen Lopetegui strich hervor, dass sein Team die Teilnahme verdient habe. "Es gibt andere Länder, große Länder, die die WM nur im Fernsehen verfolgen - und wir sind hier. Und nun haben wir ein Finale vor uns." Auf den Sieger wartet ein mögliches Sechzehntelfinale gegen Co-Gastgeber USA.