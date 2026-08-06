Überfall auf Dorotheum: Täter weiter auf der Flucht

Beim Dorotheum in der Wiener Währinger Straße läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz.

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Am Donnerstagnachmittag ist es in der Währinger Straße in Wien-Währing zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Auslöser war ein Überfall auf eine Filiale des Dorotheums. Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter Cobra, WEGA und Polizei, standen vor Ort im Einsatz. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Die Wiener Polizei bestätigte den Einsatz gegenüber oe24.

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Das Gebiet rund um die Filiale des Schmuckhändlers und Auktionshauses in der Währinger Straße 134 wurde großräumig gesperrt.

Gegen 15 Uhr löste das Dorotheum selbst einen Überfallsalarm aus. Kurz darauf gab eine Zeugin an, einen maskierten Mann gesehen zu haben, der sich vermutlich mit einer Schusswaffe im Geschäft befand. Kurz darauf sollen vier Mitarbeiter aus dem Geschäft geflohen sein.

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Die Wiener Polizei teilte auf X mit, dass zahlreiche Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens entsandt wurden. Passanten und Anrainer wurden aufgefordert, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten und das Gebiet großräumig zu meiden.

© Dorotheum

Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen konnten die Beamten nicht ausschließen, dass sich der Bewaffnete sowie weitere Personen in den Räumlichkeiten aufhielten. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt und die angrenzenden Geschäftslokale wurden gebeten die Gegend vorübergehend zu verlassen.

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Am frühen Abend stürmte das Einsatzkommando Cobra das Geschäft. Dabei stellten sie fest, dass der Verdächtige gar nicht mehr vor Ort war und scheinbar entkommen ist. Verletzte gab es keine. Der Einsatz ist offiziell zwar beendet, jedoch werden noch Zeugen von der Polizei vernommen und Spuren vor Ort gesichert. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

© Viyana Manset Haber

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