Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Polizei ermittelt

Überfall auf Dorotheum: Täter weiter auf der Flucht

OR
von
Schwer bewaffnete Polizisten stehen in Wien neben Einsatzfahrzeugen auf einer abgesperrten Straße.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Beim Dorotheum in der Wiener Währinger Straße läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Donnerstagnachmittag ist es in der Währinger Straße in Wien-Währing zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Auslöser war ein Überfall auf eine Filiale des Dorotheums. Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter Cobra, WEGA und Polizei, standen vor Ort im Einsatz. Das Gebiet wurde großräumig abgesperrt. Die Wiener Polizei bestätigte den Einsatz gegenüber oe24.

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Das Gebiet rund um die Filiale des Schmuckhändlers und Auktionshauses in der Währinger Straße 134 wurde großräumig gesperrt.

Auch interessant

Dieses Salzburger Dorf wird für seine dunklen Nächte gefeiert

Babler-Pleite: Kanada gibt Habsburg-Juwelen nicht her

Regierung: Jetzt müssen wir alle Wasser sparen

Gegen 15 Uhr löste das Dorotheum selbst einen Überfallsalarm aus. Kurz darauf gab eine Zeugin an, einen maskierten Mann gesehen zu haben, der sich vermutlich mit einer Schusswaffe im Geschäft befand. Kurz darauf sollen vier Mitarbeiter aus dem Geschäft geflohen sein.

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Die Wiener Polizei teilte auf X mit, dass zahlreiche Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens entsandt wurden. Passanten und Anrainer wurden aufgefordert, den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten und das Gebiet großräumig zu meiden.

Eingang des Dorotheum an der Währinger Straße mit Schaufenstern und geparkten Autos.
© Dorotheum

Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Informationen konnten die Beamten nicht ausschließen, dass sich der Bewaffnete sowie weitere Personen in den Räumlichkeiten aufhielten. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt und die angrenzenden Geschäftslokale wurden gebeten die Gegend vorübergehend zu verlassen.

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Am frühen Abend stürmte das Einsatzkommando Cobra das Geschäft. Dabei stellten sie fest, dass der Verdächtige gar nicht mehr vor Ort war und scheinbar entkommen ist. Verletzte gab es keine. Der Einsatz ist offiziell zwar beendet, jedoch werden noch Zeugen von der Polizei vernommen und Spuren vor Ort gesichert. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

© Viyana Manset Haber
© Viyana Manset Haber
© Viyana Manset Haber
© Viyana Manset Haber
© Viyana Manset Haber
© Viyana Manset Haber

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

BP-Wahl: 1. Gerüchte um Rabl, Dosko & Anschober

Gibt es HIER das beste Schnitzel Wiens?

Sonnenfinsternis:  Schutzbrillen fast ausverkauft

Schweden holt sich WM-Bronze

Dorotheum-Großeinsatz: Räuber entkam mit null&nbsp;Beute

Real Madrid will gegen Titelverteidiger ManCity Revanche

Fellner! LIVE: Sepp Schellhorn im Interview

Russland stoppt Öllieferungen an Weißrussland

Blutbad in Graz – drei Männer niedergestochen

Mädchen (1) stürzte aus Fenster - schwer verletzt