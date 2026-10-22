Cineplexx führt exklusive Luxus-Suiten ein

Das ist Kino auf höchstem Niveau: Mit luxuriösen Suiten und zwei erneuerten IMAX-Sälen wird das Kino wieder zum Erlebnis.

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So macht Kino noch mehr Spaß: Cineplexx hat gleich zwei Wiener Kinostandorte gründlich modernisiert und ihnen ein Upgrade verpasst. Das Cineplexx Westfield Donau Zentrum wartet jetzt mit einem erneuerten IMAX-Saal auf. Dazu gibt es zusätzliche Dolby Atmos Säle.

Kino vom Feinsten

Mit dem Umbau ist auch der absolute Luxus eingezogen: Erstmals gibt es exklusive Suiten, die Kino-Fans elektrisch verstellbare Rückenlehnen, Fußstützen und Wireless-Charger bieten. Kommendes Jahr wird das Angebot um ein Tischservice direkt am Sitzplatz ausgebaut.

2.156 Sitzplätze in 14 Sälen

© Philipp Jelenska

Gleichzeitig wurde auch das traditionsreiche Apollo Kino aufgewertet: Im IMAX Saal sitzt man jetzt dank der neuen Bestuhlung noch besser!

"Mit der Modernisierung unserer beiden Wiener IMAX Standorte investieren wir in neue Kinotechnik und mehr Sitzkomfort", zeigt sich Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe, stolz. Er führt aus: "Premiumkino liegt im Trend, das merken wir bei uns ganz deutlich. Darum haben wir in beiden Standorten zusammen 2.156 Sitzplätze in 14 Sälen neugestaltet. Mit den Suiten im Donau Zentrum erweitern wir zudem unser Angebot für Kinogäste, die sich Luxus-Komfort und zusätzlichen Service wünschen."

Highlight in den neuen Sälen

Rechtzeitig zur Wiedereröffnung der umgebauten IMAX Säle, gibt es eine absolutes Kino-Highlight: Die deutsche Komödie "Der perfekte Urlaub" mit Elyas M'Barek, Floriand David Fitz und Jella Haase ist gerade angelaufen. Es ist erst der zweite deutsche Film im IMAX-Format, also ein besonderes Schmankerl.