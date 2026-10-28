Clan-Krieg: Auto-Angreifer festgenommen

Schreie, Schüsse – und ein Auto, das gezielt auf Menschen zurast: Nach einer Gewalteskalation in Neustadt am Rübenberge bei Hannover hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann soll in der Nacht auf Dienstag versucht haben, fünf Menschen mit einem Fahrzeug zu töten.

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Bereits am Dienstagmittag konnten Polizisten den mutmaßlichen Fahrer in Neustadt aufspüren, er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim wirft ihm versuchten Totschlag in fünf Fällen vor. Am Mittwoch sollte ein Haftrichter über die weitere Inhaftierung entscheiden.

Nach bisherigen Erkenntnissen richtete sich die Attacke gezielt gegen bestimmte Personen. Hinweise auf einen wahllosen Angriff gegen Passanten liegen nicht vor. Ob weitere Täter beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten erklärte, die Gewalttat habe zahlreiche Menschen erschüttert. Die Polizei verstärke deshalb ihre Präsenz in der Stadt

Verurteilung "privater Gewalt"

Zugleich stellte die Polizeipräsidentin klar, dass private Gewalt zur Austragung von Konflikten nicht geduldet werde. Das Gewaltmonopol liege ausschließlich beim Staat.

Für zusätzliche Verwirrung sorgte eine fehlerhafte Polizeimeldung: Zunächst war von drei Festnahmen berichtet worden. Tatsächlich hatten Beamte lediglich drei Personen kontrolliert. Diese Maßnahmen standen nicht im Zusammenhang mit der späteren Festnahme des Verdächtigen.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeidirektion Hannover untersucht weiterhin die Hintergründe der Attacke.