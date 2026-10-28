Neustadt
Clan-Krieg: Auto-Angreifer festgenommen
Bereits am Dienstagmittag konnten Polizisten den mutmaßlichen Fahrer in Neustadt aufspüren, er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim wirft ihm versuchten Totschlag in fünf Fällen vor. Am Mittwoch sollte ein Haftrichter über die weitere Inhaftierung entscheiden.
Nach bisherigen Erkenntnissen richtete sich die Attacke gezielt gegen bestimmte Personen. Hinweise auf einen wahllosen Angriff gegen Passanten liegen nicht vor. Ob weitere Täter beteiligt waren, ist Gegenstand der Ermittlungen.
Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten erklärte, die Gewalttat habe zahlreiche Menschen erschüttert. Die Polizei verstärke deshalb ihre Präsenz in der Stadt
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Verurteilung "privater Gewalt"
Zugleich stellte die Polizeipräsidentin klar, dass private Gewalt zur Austragung von Konflikten nicht geduldet werde. Das Gewaltmonopol liege ausschließlich beim Staat.
Für zusätzliche Verwirrung sorgte eine fehlerhafte Polizeimeldung: Zunächst war von drei Festnahmen berichtet worden. Tatsächlich hatten Beamte lediglich drei Personen kontrolliert. Diese Maßnahmen standen nicht im Zusammenhang mit der späteren Festnahme des Verdächtigen.
Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeidirektion Hannover untersucht weiterhin die Hintergründe der Attacke.
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