McRib-Aus: AfD-Politiker gibt Muslimen Schuld

Ein Burger verschwindet von der Speisekarte – und schon ist von einem kulturellen Niedergang die Rede. Der AfD-Politiker Frank Grobe vermutet hinter dem McRib-Aus bei McDonald's, dass sich muslimische Mitarbeiter weigern könnten, Schweinefleisch anzufassen.

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Seit 1989 gehörte der McRib in Deutschland zum festen Angebot von McDonald's. Damit ist ab 28. Oktober vorerst Schluss. Der Burger mit Schweinefleisch-Patty, Barbecue-Sauce, Zwiebeln und Gurken verschwindet aus dem dauerhaften Sortiment. Für Grobe ist das Anlass für eine Vermutung, die er auf X öffentlich machte.

AfD-Politiker spekuliert über Mitarbeiter

"Ich spekuliere mal, warum @McDonalds den McRip -den ich gerne esse- einstellt", schreibt Grobe. Seine Erklärung: "Weil dieser aus Schweinefleisch ist + nicht wenige Mitarbeiter aus dem Morgenland sich wohl weigern, dieses Fleisch anzufassen und zu verkaufen."

Seine Schlussfolgerung fällt noch größer aus: "So stirbt langsam eine Essenskultur im Abendland."

© X

Konkrete Belege für diese Theorie nennt der AfD-Politiker nicht. Auch McDonald's hat keinen Zusammenhang zwischen dem Ende des Burgers und der Religion oder Herkunft seiner Mitarbeiter hergestellt. Die Behauptung bleibt damit eine Spekulation – die aus einer Änderung der Speisekarte gleich eine Grundsatzfrage über die westliche Esskultur macht.

McDonald's nennt andere Gründe

Der Konzern selbst verweist auf die laufende Weiterentwicklung seines Angebots. Neben Klassikern wolle man bewusst auf wechselnde Aktionsprodukte setzen. Einen weiteren Grund, warum gerade der McRib aus dem Dauersortiment fliegt, nennt das Unternehmen nicht.

Der Konzern selbst verweist auf die laufende Weiterentwicklung seines Angebots © X

Gegen eine generelle Abkehr von Schweinefleisch spricht zudem das weitere Angebot: In Deutschland soll der McFarmer für einige Wochen als Aktionsburger erhältlich sein. Auch Speck, Würste und Schinken stehen weiterhin auf der Karte. Eine spätere Rückkehr des McRib als zeitlich begrenztes Produkt schließt McDonald's ebenfalls nicht aus.

In Österreich ist der McRib längst Geschichte

Auch für Österreich ist der Streit wenig relevant: Hierzulande war der McRib schon seit Jahren nicht mehr regulär erhältlich. McDonald's Österreich hat zudem erklärt, dass für 2026 und 2027 keine Burger mit Schweinefleisch geplant seien. Das bedeutet allerdings nicht, dass muslimische Mitarbeiter dafür verantwortlich wären.