Cooles Rafting-Abenteuer am Donaukanal

Ein neuer Freizeit-Trend bringt jetzt echtes Urlaubsfeeling auf den Donaukanal. Mitten in der Stadt warten Schlauchboote auf alle, die Abenteuer und Sightseeing perfekt kombinieren wollen.

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Der Donaukanal gehört zum Wiener Sommer wie der G'spritzte im Schanigarten oder das Sonnenbaden im Gänsehäufel. Wer die beliebte Flaniermeile aus einer völlig neuen Perspektive kennenlernen möchte, kann ab sofort ins Schlauchboot steigen. Das Team von Vienna City Rafting bietet geführte Touren an, die das urbane Leben direkt vom Wasser aus erlebbar machen. Dabei verbindet sich eine gemütliche Besichtigungstour mit einer Portion Abenteuer.

Sightseeing auf der Donaukanal-Welle

Die rund 6,5 Kilometer lange Fahrt nimmt ihren Anfang im 19. Bezirk und führt vorbei an markanten architektonischen Highlights. Die Ausflügler paddeln gemütlich an der bunten Spittelau mit ihrer beeindruckenden Hundertwasser-Architektur vorbei und steuern danach auf die historische Rossauer Kaserne sowie die Urania zu. Auch die Einmündung des Wien-Flusses und die Schwedenbrücke zeigen sich vom Boot aus von einer ungewohnten Seite. Ein besonderes Highlight ist die längste Graffiti-Kunststraße Europas entlang des Donaukanals. Der Ausstieg erfolgt schließlich direkt bei der Hermann Strandbar, wo man den Tag nach der Tour gemütlich ausklingen lassen kann.

Wien mit dem Schlauchboot erkunden. © Agnes T. Ackerl

Sicheres Abenteuer für Groß und Klein

Erfahrene Guides begleiten die gesamte Tour. © Agnes T. Ackerl

Die Bootstour ist kinderleicht zu bewältigen und eignet sich perfekt für Familien, Firmen, Schulklassen oder Freundesgruppen. In einem Boot haben bis zu 12 Personen Platz, was für ein sehr persönliches Erlebnis sorgt. Da erfahrene Guides die gesamte Fahrt begleiten, hochwertige Schwimmwesten verteilen und eine genaue Einweisung geben, können auch absolute Anfänger völlig unbesorgt mitpaddeln. Einzige Voraussetzung sind solide Schwimmkenntnisse. Kinder dürfen ab 6 Jahren in Begleitung und ab 8 Jahren bereits ohne erwachsene Begleitperson an Bord gehen. Wer an heißen Tagen eine echte Abkühlung sucht, darf auf direkt in den Donaukanal hupfen. Weitere Infos gibt es unter paddelexpert.at/vienna-city-rafting/.

Täglich drei Termine von April bis Oktober

Die Rafting-Saison läuft von April bis Oktober und bietet täglich drei verschiedene Abfahrtszeiten an. Die Boote legen von Montag bis Sonntag jeweils um 9.30 Uhr, 14.00 Uhr und 17.00 Uhr ab. Als Treffpunkt dient die Sickenberggasse 14 in Döbling. Die Anreise gelingt am besten mit den Öffis, da die Straßenbahn-Linie D direkt bei der Station Sickenberggasse hält. Ein Ticket kostet für Erwachsene 59 Euro, während Kinder bis 14 Jahre für 45 Euro mitfahren können.