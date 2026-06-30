Prater-Picknick
Wiener Symphoniker laden zum Gratis-Open-Air
Am 1. und 2. Juli laden die Wiener Symphoniker zum großen Prater-Picknick auf die Kaiserwiese. Bei der 5. Auflage des beliebten Open-Air-Events wird ein buntes Programm für die ganze Familie geboten.
Der Beginn ist jeweils für 19.30 Uhr angesetzt. Das Beste daran ist, dass der Eintritt an beiden Tagen komplett frei ist. Mit diesem musikalischen Sommerbeginn wird auch gleichzeitig der Kultursommer Wien offiziell eröffnet.
Frauenpower am Dirigentenpult
Heuer übernimmt Holly Hyun Choe das Dirigentenpult und leitet das Orchester durch den Abend. Zu hören gibt es unter anderem die zart gezupften Saiten bei Leroy Andersons Stück "Plink, Plank, Plunk!" sowie die gewaltigen und feierlichen Klänge im Finale von Tschaikowskys 4. Sinfonie.
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Von Weltstars bis zu modernen Pop-Hits
Außerdem werden die österreichische Sopranistin Ilia Staple und der Tenor Rolando Villazón mit Partien aus Donziettis Liebestrank, Tesoris The Girl in 14G und Nino Rotas Liebesthema aus dem Film La Strada zu Gast sein. Für den Popgesang sorgt die österreichische Singer-Songwriterin Teodora Špirić, auch bekannt als Teya. Sie wird mit ihren Songs Talk That Talk, To-Do List , Waxing Salon und Girls like Girls das Publikum begeistern. Außerdem werden bekannte Musical-Melodien aus Leonard Bernsteins West Side Story und Frederick Loewes My Fair Lady den musikalischen Sommerabend abrunden.
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