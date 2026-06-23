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Toni Polster

CR7, Messi oder Mbappé?

Toni Polster
von
Ronaldo bejubelt seinen Doppelpack gegen Usbekistan.
© gepa
Wer ist tatsächlich der Beste? Der Torschützenkönig dieser WM wird sich ein Denkmal setzen.
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Diese WM lässt einen Tor-Gourmet wie mich mit der Zunge schnalzen. Nach Harry Kane, Erling Haaland und Kylian Mbappé hat jetzt auch Cristiano Ronaldo mehr als einmal getroffen. Wie schön!

Hätte Messi nicht Rot sehen müssen?

Messi oder Ronaldo? Wer ist wirklich der Beste? Selbst auf die Gefahr hin, dass ich wie zuletzt  auf Instagram wieder einen Shitstorm auslöse, sage ich: reine Gustosache. Ronaldo hat es nach der traurigen Darbietung gegen den Kongo mit dem Doppelpack gegen Usbekistan wieder einmal allen seinen Kritikern bewiesen, dass er es noch kann. Messi hat den legendären Klose-Torrekord pulverisiert - aber hätte er nicht bereits im ersten Spiel gegen Algerien Rot sehen (und damit gegen Österreich gesperrt werden) müssen?

Aber freuen wir uns, dass wir diese Tor-Zauberer bei dieser WM weiter bewundern dürfen, wobei ich nur staunen kann, wie gut Messi und Ronaldo mit knapp 39 bzw. 41 Jahren noch drauf sind. Mir hat mein Körper mit 36 signalisiert, dass nichts mehr geht.

Und wer wird am 19. Juli als bester Torjäger dieser WM geehrt und sich damit ein Denkmal setzen? Ich sage: Kylian Mbappé - nicht zuletzt, weil er die beste Mannschaft hinter sich hat. Abgesehen davon gehört ihm die Zukunft.

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