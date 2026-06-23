0:0 - England enttäuscht gegen Ghana

Nach der Ronaldo-Doppelpack-Show wollte Harry Kane Dienstagabend mit den Engländern gegen Ghana nachlegen. Doch der Bayern-Superstar hatte Landehemmung. England kam gegen die Black Stars nicht über ein 0:0 heraus. Beide halten nach je einem Sieg und einem Remis in Gruppe L bei 4 Punkten.

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Fünf Tage nach dem 4:2-Feuerwerk gegen Kroatien inklusive Kane-Doppelpack kam am Dienstag in Boston lange nichts von den Engländern. Ghana, Nummer 43 der FIFA-Weltrangliste und beim 1:5 im März-Test gegen Österreich Kanonenfutter, ließ die spielbestimmenden Engländer anlaufen, ohne allerdings selbst etwas für die Offensive zu tun.

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England gegen Ghana 1 / 6 © APA/AFP/FRANCK FIFE © EPA © APA/AFP/FRANCK FIFE

Applaus für Ikone David Beckham

Trainer Thomas Tuchel fuchtelte wild an der Seitenlinie herum, nutzte in der ersten Halbzeit Behandlungs- und Trinkpausen, um auf seine Stars Kane und Bellingham einzuwirken. Alles vergeblich. Gute Stimmung kam nur auf, als Ikone David Beckham auf der riesigen Vidiwall eingeblendet wurde. Mehr Starpower hat wohl nur Tom Brady, der im Heimstadion der New England Patriots zur Legende geworden war.

Nach knapp einer Stunde erhöhten die Engländer den Druck, Gordon und der eingewechselte Saka kamen zu Chancen. Fast wäre den Black Stars der Lucky Punch gelungen: Adu enteilt den England-Verteidigern, geht aber im Zweikampf im Strafraum zu Boden und schießt noch seinen Mitspieler an, statt ins Tor zu treffen (79.).

Latte – Kane schießt Matchball übers Tor

Den Matchball vergaben aber dann doch die Engländer: O‘Reilly köpft an die Latte, den Abpraller nagelt Kane übers Tor (87.). In der Nachspielzeit klärt ein Ghana-Verteidiger bei einem Eckball Per Kopf auf der Linie.

Damit müssen die Three Lions Kampf um den Gruppensieg nachsitzen. Im letzten Gruppenspiel am Samstag (23 Uhr) geht‘s gegen Außenseiter Panama, Ghana muss gegen Modric und die Kroaten ran. Beide Partien laufen zeitgleich in ORF 1.