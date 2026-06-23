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Jetzt offiziell: Trump-Show bei WM-Finale

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US-Präsident Donald Trump.
Was oe24 letzte Woche berichtete, ist jetzt offiziell: US-Präsident Donald Trump wird am 19. Juli den WM-Pokal übergeben.
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Nachdem sich der US-Präsident bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko bisher rar gemacht hat und sogar der US-Eröffnungsparty in Los Angeles ferngeblieben ist, machte FIFA-Boss Gianni Infantino am Dienstag Spekulationen um Trumps Rolle beim Finale am 19. Juli in New York ein Ende.

"Werden gemeinsam die Trophäe überreichen"

Infantino: "Wir werden gemeinsam mit dem Präsidenten das Finale genießen und dem Sieger die Trophäe überreichen - natürlich zusammen."

Bisher hat Trump bei "seiner" WM noch kein Spiel besucht.

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Die nächste Gelegenheit gäbe es beim letzten Gruppenspiel der USA in der Nacht auf Freitag gegen die Türkei (4 Uhr MESZ, ORF1 live), das am Donnerstag um 19 Uhr Ortszeit in Los Angeles im modernsten Stadion der Welt angepfiffen wird.

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