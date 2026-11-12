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Graue Tristesse

Darum ist es im Herbst oft so nebelig

Andreas Staggl
von
Ein Jogger läuft an einem nebligen Morgen zwischen kahlen Bäumen entlang einer Allee.
© APA/dpa/Julian Stratenschulte
Während auf den Bergen die Sonne scheint und die Temperaturen angenehm sind, herrscht in vielen Regionen Österreichs im Herbst oft tagelang graue Tristesse.
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Besonders betroffen sind das oberösterreichische Zentralgebiet, das niederösterreichische Alpenvorland, Wien und das Nordburgenland. Doch warum hält sich der Nebel gerade in der kalten Jahreszeit so hartnäckig?

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Der Grund liegt vor allem in den kürzer werdenden Tagen und den zunehmend kalten Nächten. Der Boden verliert nach Sonnenuntergang rasch Wärme und kühlt die darüberliegende Luft ab. Sinkt deren Temperatur weit genug, kann sie den enthaltenen Wasserdampf nicht mehr halten. Es bilden sich winzige Wassertröpfchen, die als Nebel sichtbar werden. Meteorologisch spricht man davon, wenn die Sichtweite unter einen Kilometer sinkt. Nebel ist somit nichts anderes als eine Wolke unmittelbar über dem Boden.

Autos fahren mit eingeschaltetem Licht auf einer nebligen Autobahn in Österreich.
© Getty Images

Warum bleibt es oft tagelang grau?

Besonders häufig tritt im Herbst sogenannter Hochnebel auf. Verantwortlich dafür sind stabile Hochdruckwetterlagen und eine sogenannte Inversionswetterlage. Dabei liegt wärmere Luft über einer kälteren Luftschicht am Boden. Diese Temperaturumkehr verhindert, dass sich die Luftschichten ausreichend durchmischen.

Blick auf Wien mit Hochhäusern, Bäumen und dichter Nebelschicht im Winter.
© APA/HERBERT NEUBAUER

Die Feuchtigkeit bleibt dadurch in Bodennähe gefangen. Weil bei Hochdruckwetterlagen meist auch nur wenig Wind weht, kann sich die Nebeldecke oft über mehrere Tage halten. Selbst tagsüber reicht die Kraft der tief stehenden Herbstsonne häufig nicht aus, um den Hochnebel aufzulösen.

Herbstliche Weinberge im Nebel mit Bergen im Hintergrund im Wachau-Tal, Österreich.
© Getty Images

Auf den Bergen scheint die Sonne

Während das Flachland unter einer dichten Nebeldecke liegt, genießen höher gelegene Regionen oft strahlenden Sonnenschein. Wer über die Nebelgrenze hinauskommt, erlebt deshalb häufig einen völlig anderen Wettercharakter: mildere Temperaturen, blauen Himmel und gute Fernsicht. Erst kräftiger Wind oder eine Wetteränderung kann die festgefahrene Inversionslage beenden.

Blick über das Inntal mit weichen Wolken, Bergen und einem Kirchturm, der aus dem Nebel ragt.
© Getty Images

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