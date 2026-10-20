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XXL-Pause

Darum sind die Herbstferien heuer besonders lang

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Vier Kinder mit Schulranzen rennen fröhlich durch einen hellen Schulflur.
© Getty Images/Westend61
Gleich zehn Tage sind unterrichtsfrei.
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Auf viele Familien in Österreich wartet eine besonders lange Herbstpause. Wie üblich ist zwischen Nationalfeiertag und Allerseelen unterrichtsfrei. Weil der 26. Oktober dieses Mal aber auf einen Montag fällt, sind die Ferien heuer besonders lang. Wer die schulfreien Tage geschickt nutzt, kann sich auf bis zu zehn Tage am Stück freuen.

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10 Tage am Stück frei

Der Nationalfeiertag fällt heuer auf einen Montag und sorgt damit für ein verlängertes Wochenende. Die Ferien an den Schulen dauern dann bis einschließlich 2. November. Der Allerseelentag ist an Schulen traditionell frei.

Wer bereits am Freitag, dem 23. Oktober, in den Urlaub startet, kann so zehn Tage am Stück für Erholung, Ausflüge oder einen Familienbesuch nutzen. Entsprechend attraktiv ist der Zeitraum für einen Kurzurlaub innerhalb Österreichs oder eine Reise ins Ausland.

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