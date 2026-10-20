KV-Ball wird heuer "Rendezvous im Paradies"

Die Mottogala war erst der erste Flirt mit dem Paradies. Das große Rendezvous folgt am 30. Jänner im Palais Linz.

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Das Paradies kann warten? Von wegen! Denn am 30. Jänner liegt es mitten in Linz, wenn der Kaufmännische Verein gemeinsam mit der WKO Oberösterreich zum legendären KV-Ball unter dem Motto "Rendezvous im Paradies" lädt. Einen ersten Vorgeschmack erlebten rund 150 geladene Gäste am Montag bei der zweiten Red-Carpet-Mottogala im Josef Linz. Zwischen glamourösen Begegnungen, sinnlichen Versuchungen und musikalischen Höhenflügen wurde das neue Motto des KV-Balls enthüllt.

Lokal Josef erstmals Teil des Balls

Und weil ein Rendezvous im Paradies ruhig etwas großzügiger ausfallen darf, wächst auch das Ballerlebnis: Am 30. Jänner öffnet das Josef Linz erstmals exklusiv für die Gäste des KV-Balls seine Pforten. "Das Palais bleibt das Herzstück unseres Balls. Mit dem Josef schaffen wir zusätzliche Räume für besondere Begegnungen, neue Erlebnisse und ge nussvolle Stunden. Unser Anspruch ist es, die traditionsreiche Ballkultur jedes Jahr ein Stück außergewöhnlicher zu machen", sagt KV-Präsident Andreas Zwettler. Tickets sind ab sofort erhältlich.