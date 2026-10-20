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Mann verhaftet

Cobra-Einsatz nach Drohung gegen Polizei in Chat

Aufruf zur Gewalt
© fotokerschi Symbolfoto
Mann animierte auch per SMS einen Bekannten gegen Belohnung etwas anzutun.
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Ein 35-Jähriger ist Montagnachmittag in Garsten (Bezirk Steyr-Land) wegen Aufruf zur Gewalt und Drohungen von Cobra-Beamten festgenommen worden. Die Ex-Freundin hatte die Polizei verständigt, da sie von ihrem früheren Freund eine SMS erhalten hatte, in der er dazu animierte, einem Bekannten gegen Belohnung etwas anzutun. Näheres war der Polizei nicht bekannt, gegen den Verdächtigen bestehe aber ein Haftbefehl vom Landesgericht Steyr, teilte die Landespolizeidirektion mit.

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Weiters soll der Mann in dem Chatverlauf eine Drohung gegen eine Polizeiinspektion ausgesprochen haben. Er wurde in Garsten ausgeforscht, verhaftet und in die Justizanstalt gebracht.

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