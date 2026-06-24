DAS brüllte Ronaldo nach Gala in die Kameras

Nach einem enttäuschenden ersten Auftritt, zeigte Ronaldo gegen Usbekistan seine Klasse.

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Cristiano Ronaldo hat Portugal mit einer Gala zum ersten Sieg bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada geführt. Der Stürmerstar erzielte am Dienstag mit 41 Jahren und 138 Tagen beim 5:0 gegen Usbekistan in Houston einen Doppelpack (6., 39.) und ist nun der Einzige, der bei sechs WM-Turnieren zumindest einmal getroffen hat. Auch national gab es einen Rekord, seine zehn WM-Tore sind in Portugal unerreicht. Mit vier Punkten ist der Aufstieg in der Gruppe K sehr wahrscheinlich.

"I'm back"

Nach dem Spiel brüllte der Superstar dann mehrmals "I'm back, I'm back" in die Kameras.

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Ronaldo hatte zuvor in zehn Spielen auf WM- oder EM-Ebene nicht getroffen und war deshalb wie auch aufgrund des mageren Auftritts beim Auftakt-1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo mit viel Kritik konfrontiert gewesen. Nun gab er, der seit 2006 bei jeder WM dabei war, die beste Antwort. "Natürlich sind Rekorde für mich persönlich immer schön, aber mein Ziel ist es stets, der Nationalmannschaft dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen", sagte Ronaldo. Die aktuelle Endrunde bleibt damit eine mit zahlreichen Glanzlichtern der absoluten Superstars, nachdem sich zuvor bereits der neue WM-Rekordtorschütze Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland oder Harry Kane in Torlaune präsentiert hatten.

Für Portugal trafen vor 68.777 Zuschauern auch noch Nuno Mendes (17.) und Rafael Leao (87.). Zudem fabrizierte Goalie Abduvohid Nematov ein Eigentor (60.). "Ich bin sehr glücklich. Aber für mich steht unsere Leistung und das Selbstvertrauen, das wir ausgestrahlt haben, an erster Stelle. Die Mannschaft hat wirklich gut gespielt und sich stark verbessert", resümierte Ronaldo. Sein Trainer sprach von der "erhofften Reaktion" seines Teams. "Manchmal braucht man ein Spiel wie das erste, um sich im Turnier weiterzuentwickeln. Heute haben wir eine Mannschaft gesehen, die dieselbe Einstellung und denselben Einsatz gezeigt hat, aber reifer war, weil es nicht mehr das Auftaktspiel war. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis", sagte Roberto Martinez.