Deutsch-französische Panzer rollen an Börse

Der französisch-deutsche Panzerbauer KNDS startet Börsengang. Der deutsche Staat steigt ein.

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Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS hat den Startschuss für seinen milliardenschweren Börsengang gegeben. Wie erwartet wollen der französische Staat und die in der Wegmann-Holding zusammengeschlossenen deutschen Eigentümerfamilien jeweils zehn Prozent an KNDS an die Börsen in Frankfurt und Paris bringen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Börsendebüt im Juli

Arbeiter in der KNDS Deutschland Tracks GmbH © APA/AFP/INA FASSBENDER

Es wird erwartet, dass KNDS noch vor Mitte Juli sein Börsendebüt feiert. Der deutsche Staat übernimmt noch vor dem Börsengang die restlichen 40 Prozent der Wegmann-Holding. Der Haushaltsausschuss des Bundestages soll darüber einem Insider zufolge am Freitag final entscheiden. Neue Aktien gibt KNDS bei der Emission nicht aus.