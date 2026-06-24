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"Startschuss"

Deutsch-französische Panzer rollen an Börse

Mitarbeiter montieren Boxer-Panzerfahrzeuge in einer Produktionshalle von KNDS in München.
© APA/AFP/MICHAELA STACHE
Der französisch-deutsche Panzerbauer KNDS startet Börsengang. Der deutsche Staat steigt ein.
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Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS hat den Startschuss für seinen milliardenschweren Börsengang gegeben. Wie erwartet wollen der französische Staat und die in der Wegmann-Holding zusammengeschlossenen deutschen Eigentümerfamilien jeweils zehn Prozent an KNDS an die Börsen in Frankfurt und Paris bringen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

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Arbeiter in der KNDS Deutschland Tracks GmbH © APA/AFP/INA FASSBENDER

Es wird erwartet, dass KNDS noch vor Mitte Juli sein Börsendebüt feiert. Der deutsche Staat übernimmt noch vor dem Börsengang die restlichen 40 Prozent der Wegmann-Holding. Der Haushaltsausschuss des Bundestages soll darüber einem Insider zufolge am Freitag final entscheiden. Neue Aktien gibt KNDS bei der Emission nicht aus.

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