Absturz: Musk ist kein Billionär mehr

Seit dem viel beachteten Handelsstart am 12. Juni sind die Titel des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX von Elon Musk in der Spitze um 67 Prozent gestiegen und anschließend um 35 Prozent gefallen.

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Erst vor wenigen Tagen schrieb Elon Musk Finanzgeschichte. Dank des spektakulären Börsengangs seines Raumfahrtunternehmens SpaceX stieg das Vermögen des Unternehmers erstmals auf mehr als eine Billion US-Dollar. Nun ist der 54-Jährige diesen Rekordtitel allerdings schon wieder los.

Auslöser ist die jüngste Entwicklung der SpaceX-Aktie. Nach dem Börsendebüt am 12. Juni waren die Papiere zunächst stark gefragt und legten zeitweise um rund 67 Prozent zu. Vom Ausgabepreis von 135 Dollar kletterte die Aktie auf bis zu 225 Dollar. Doch die Euphorie hielt nicht lange an. In den vergangenen Tagen geriet der Kurs deutlich unter Druck und verlor zeitweise fast 35 Prozent seines Wertes. Zuletzt notierte die Aktie bei rund 163 Dollar.

Nur noch 957 Milliarden

Da ein Großteil von Musks Vermögen in seinen Beteiligungen an SpaceX und Tesla gebunden ist, traf ihn der Kursrückgang unmittelbar. Laut dem Bloomberg Billionaires Index wird sein Vermögen derzeit auf rund 957 Milliarden Dollar geschätzt. Damit bleibt Musk zwar weiterhin der mit Abstand reichste Mensch der Welt, die symbolträchtige Billionen-Grenze hat er jedoch vorerst wieder unterschritten.

An den Finanzmärkten ist die Stimmung inzwischen deutlich vorsichtiger geworden. Nach der anfänglichen Begeisterung rund um den größten Börsengang der Geschichte sichern sich viele Anleger verstärkt gegen weitere Kursverluste ab. Marktbeobachter sehen mittlerweile sogar die Möglichkeit, dass die SpaceX-Aktie in den kommenden Monaten unter ihren Ausgabepreis fallen könnte.

Für Musk könnte allerdings schon bald neuer Rückenwind kommen. Bereits in den nächsten Tagen wird mit einer Aufnahme von SpaceX in wichtige US-Börsenindizes gerechnet. Dadurch müssten zahlreiche Fonds und ETFs automatisch Aktien des Unternehmens kaufen. Das könnte die Nachfrage erhöhen und dem Kurs neuen Auftrieb verleihen.