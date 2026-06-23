Ferrari schmeißt Top-Manager aus: Nachfolger von BMW

Enrico Galliera will "neues Kapitel aufschlagen"

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Nach der mit Kritik aufgenommenen Vorstellung des ersten Ferrari-Elektroautos hat sich der italienische Sportwagenbauer von seinem langjährigen Marketingchef Enrico Galliera getrennt.

Sein Nachfolger wird zum 1. Juli Massimiliano Di Silvestre, der bis vergangenen Monat das Italien-Geschäft von BMW geleitet hat. Unter seiner Leitung war BMW in Italien zum Marktführer unter den Premium-Autobauern aufgestiegen.

Fünfsitzigen Elektro-SUV Luce vorgestellt

Sein Vorgänger Galliera habe nach 16 Jahren bei Ferrari "beschlossen, ein neues Kapitel in seiner beruflichen Laufbahn aufzuschlagen" – und dies dem Unternehmen bereits vor einiger Zeit mitgeteilt, hieß es. Ferrari hatte Ende Mai den fünfsitzigen Elektro-SUV Luce vorgestellt und damit bestenfalls gemischte Reaktionen hervorgerufen. Kritisiert wurde unter anderem das für Ferrari unübliche Design. Ein Insider sagte Reuters, Galliera habe sich bereit erklärt, noch bis zur Präsentation des neuen Autos auf dem Posten zu bleiben.