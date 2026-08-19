Ohr schlägt Leck
DAS ist Niederösterreichs Wasser-Flüsterer
Brixner braucht keine Kristallkugel, sondern hochempfindliche Geräte und ein Gehör, das jedes Rauschen in Verdächtiges und Unverdächtiges sortiert. „Ein Leck hat ein frequentes Geräusch in einem gewissen Bereich", erklärt der Wasserdetektiv – und schnappt sich damit tröpfchenweise Verbrecher, die sonst niemand hören würde.
Mann mit dem Millionen-Ohr
Das Ergebnis seiner Feinarbeit: Ein Leck wird auf einen halben Meter genau eingekreist. Da könnten sich so manche GPS-Systeme eine Scheibe abschneiden.
550 Millionen Liter – gerettet per Kopfhörer
Drei Trupps, 1.447 Kilometer Leitungsnetz und rund 100 aufgespürte Bruchstellen pro Jahr – die Bilanz kann sich hören lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. EVN-Sprecher Stefan Zach hat die Zahlen parat: Pro Tag werden eineinhalb Millionen Liter Trinkwasser gerettet, macht im Jahr stolze 550 Millionen Liter – der Jahresverbrauch von 10.000 Menschen. Nicht schlecht für eine Truppe, die im Grunde nur ganz genau hinhört.
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Anschlusswillige stehen Schlange
Kein Wunder, dass immer mehr Gemeinden bei der EVN anklopfen und um Anschluss an dieses akustische Frühwarnsystem bitten. Wer sein Wasser lieber im Boden versickern als im Glas landen sieht, hat schließlich selbst schuld.
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