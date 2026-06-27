Deutschland kennt den ersten K.o.-Gegner

Spanien holt im dritten WM-Gruppenspiel ein 1:0 gegen Uruguay und schnappt sich Platz eins der Gruppe H. Das hat direkte Auswirkungen auf die DFB-Elf, deren nächster Gegner nun feststeht.

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Deutschland trifft im Sechzehntelfinale auf Paraguay! Durch den Erfolg der Spanier gegen Uruguay ist endgültig klar, wie der weitere Weg für das deutsche Team aussieht.

Der Drittplatzierte der Gruppe H hat durch das Resultat keine Chance mehr, in die K.-o.-Runde einzuziehen.

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Klarheit nach vielen Rechenspielen

Damit sind auch die allerletzten der ursprünglich 495 theoretischen Szenarien vom Tisch, die noch einen komplett anderen deutschen Gegner als Paraguay ermöglicht hätten.