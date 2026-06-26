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DFB-Star steigt in falschen Team-Bus

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Da war Goretzka nicht aufmerksam.
Nach den Siegen über Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) blamierten sich die Deutschen mit 1:2 gegen Ecuador (FIFA-Nr. 24). Die Niederlage durfte einen Spieler so beschäftigt haben, dass er prompt in den falschen Bus stieg.
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Ein Video tauchte auf, wo DFB-Star Leon Goretzka zu sehen ist, wie er in den Bus steigen will. Das kuriose daran: Es war der Team-Bus von Ecuador. Nach einem verwirrten Blick stieg Goretzka wieder aus und setzte sich schließlich in den richtigen Bus.

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