DFB-Star steigt in falschen Team-Bus

Nach den Siegen über Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) blamierten sich die Deutschen mit 1:2 gegen Ecuador (FIFA-Nr. 24). Die Niederlage durfte einen Spieler so beschäftigt haben, dass er prompt in den falschen Bus stieg.

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Ein Video tauchte auf, wo DFB-Star Leon Goretzka zu sehen ist, wie er in den Bus steigen will. Das kuriose daran: Es war der Team-Bus von Ecuador. Nach einem verwirrten Blick stieg Goretzka wieder aus und setzte sich schließlich in den richtigen Bus.

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Ob er müde war, bedrückt oder was auch immer, ist nicht bekannt. Ein weiterer lustiger Moment bei dieser WM.