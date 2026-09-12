DIESE alte Sex-Geschichte empört jetzt das Netz

Ein altes Interview von Hollywoodlegende Dustin Hoffman sorgt aktuell für heftige Reaktionen.

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In einem vor 22 Jahren veröffentlichten Playboy-Gespräch erzählte der Schauspieler offen von seinem ersten sexuellen Erlebnis – und die Art, wie er die damalige Geschichte schilderte, stößt heute im Netz auf massive Kritik.

Hoffman berichtete damals dem Journalisten David Sheff von einer Silvesterparty bei seinem sieben Jahre älteren Bruder Ronny. Mitten in der Nacht habe er eine Schlafzimmertür gesehen, vor der mehrere junge Männer warteten.

Die Männer hätten ihn gefragt, ob er als Nächster an der Reihe sein wolle. Dahinter befand sich laut Hoffmans Erzählung eine etwa 20-jährige Frau namens Barbara, die mehrere Männer nacheinander empfing.

Auch Hoffman ging schließlich in das Zimmer. Nach eigener Aussage gab er sich dort als sein älterer Bruder Ronny aus, weil er Angst gehabt habe, die Frau würde ihn sonst zurückweisen.

Frau wusste offenbar nichts davon

Barbara habe laut Hoffmans damaliger Schilderung nicht gewusst, wer tatsächlich mit ihr im Bett lag. Während der Begegnung soll sie sogar den Namen seines Bruders gerufen haben.

Dann wurde plötzlich die Tür geöffnet und Licht fiel in das dunkle Zimmer. Dabei habe Barbara bemerkt, dass Hoffman sie über seine Identität getäuscht hatte. Sie sei daraufhin erschrocken zurückgewichen.

Hoffman selbst schilderte das Ende der Nacht ebenfalls ungewöhnlich: Nackt und leicht benommen sei er ins Wohnzimmer zurückgekommen, wo ihn die anderen Partygäste mit Applaus empfangen hätten.

Heute sorgt die Geschichte für Empörung

Genau diese Schilderung sorgt nun, Jahrzehnte später, für heftige Reaktionen. Besonders Hoffmans damalige Wortwahl wird kritisiert. Die Frau bezeichnete er unter anderem als "Nymphomanin".

In einem Reddit-Forum wurde das alte Interview erneut aufgegriffen. Ein Nutzer bezeichnete die Sprache als "entmenschlichend" und warf Hoffman vor, damit die Missachtung von Frauen zu normalisieren.

Auch zahlreiche andere Nutzer reagierten entsetzt. Einige schrieben, die Geschichte sei für sie so unangenehm gewesen, dass sie kaum weiterlesen konnten.

Schon früher schwere Vorwürfe

Die aktuelle Diskussion kommt nicht völlig überraschend. Bereits 2017 hatten mehrere Frauen öffentlich Vorwürfe sexueller Belästigung gegen Hoffman erhoben.

Eine von ihnen war die frühere Set-Assistentin Anna Graham Hunter. Hoffman erklärte damals in einem Statement, er habe großen Respekt vor Frauen und es tue ihm leid, wenn etwas, das er getan habe, eine Frau in eine unangenehme Situation gebracht habe.

Auch Meryl Streep berichtete von unangenehmer Begegnung

Auch Schauspielkollegin Meryl Streep schilderte bereits vor Jahrzehnten eine unangenehme erste Begegnung mit Hoffman.

In einem "Time"-Interview von 1979 berichtete sie, dass Hoffman dabei ihre Brust berührt haben soll. Ihren damaligen Eindruck brachte sie mit den Worten "Was für ein aufdringliches Schwein" zum Ausdruck.

© Disney General Entertainment Content via Getty Images

Später erklärte Streeps Vertretung, Hoffman habe sich für den Vorfall entschuldigt. Streep habe diese Entschuldigung angenommen.

Das alte Playboy-Interview sorgt nun erneut für Diskussionen über Hoffmans Umgang mit Frauen – und darüber, wie anders solche Schilderungen heute bewertet werden.